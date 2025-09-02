Participaràs de la Diada Nacional de Catalunya o faràs pont?

La setmana vinent Catalunya celebrarà el dia més important del calendari; la Diada nacional de Catalunya. Aquesta ha anat variant en format i entusiasme, des d’omplir Barcelona amb més de dos milions de persones sota un mateix clam, a dur a terme una cadena humana per tota la costa catalana -inspirada en la que es va dur a terme als Països Bàltics quan es van voler independitzar de l’URSS-, a actes institucionals que rememoren a Rafael Casanova.
La davallada que ha anat experimentant la participació de la diada, podria ser el reflex d’una societat decebuda amb la plana política i poc entusiasmada després del procés. Tot i això, encara hi ha famílies que, malgrat que la independència potser ja no és al número u de prioritats, o sí, continuen vivint l’onze de setembre amb fermesa i convicció. Enguany, la cita cau en dijous, la qual cosa facilita que, moltes persones desvinculades amb el moviment o que simplement ja no el gaudeixen de la mateixa manera, plantegin fer un darrer pont abans d’encarar l’últim trimestre de l’any.
Per aquest motiu aquesta setmana et preguntem: