Els ovnis arriben a Montserrat gràcies a la nova sèrie d’Star Wars

No ha passat en dia 11, com fa 40 anys que centenars de persones esperen des que Luís José Grífol comencés les seves famoses trobades per intentar albirar naus extraterrestres, però les naus espacials han sobrevolat Montserrat en els primers capítols de la segona temporada de la sèrie Andor, de la franquícia Star Wars. La sèrie es va estrenar aquest 23 d’abril, Diada de Sant Jordi, a la plataforma Disney Plus. Aquesta producció narra La muntanya màgica de Catalunya s’ha utilitzat com a escenari per recrear el planeta Chandrila, de l’univers de la saga.

Una nau espacial sobrevolant Chandrila. © Disney+

Aquest planeta és el lloc d’origen del personatge de Mon Mothma, una de les líders de la rebel·lió contra l’Imperi Galàctic. El personatge de Mothma, interpretat actualment per Genevieve O’Reilly, ja havia aparegut a la pel·lícula El Retorn del Jedi, en el moment en què Han Solo, Leia Organa i Luke Skywalker arribaven a la gran reunió per preparar la missió per intentar destruir la segona Estrella de la Mort.