L’Ortodòncia Invisible Invisalign® és, avui dia, el tractament que ofereix millors resultats per corregir qualsevol problema de malposició i maloclusió dental. El tractament reuneix la major discreció estètica possible amb una altíssima eficàcia per a casos molt variats i exigents.

• Invisible

• Retirable

• Eficient

Com funciona?

En primer lloc, cal fer un estudi personalitzat, amb radiografies, fotos i models d’estudi de la boca. Després es fa una simulació 3D del tractament, on se simulen els moviments de totes les dents i, a més, farem un acabat virtual del cas.

Se cita el pacient i se li ensenya el vídeo (ClinCheck) de com li quedaran les dents al final del tractament. És un avantatge del tractament Invisaling on el pacient podrà veure el resultat final abans de començar el tractament.

Un cop tenim el pla de tractament, es procedirà a l’elaboració dels alineadors per part del laboratori ubicat als Estats Units, que un cop acabat serà enviat íntegre a la clínica dental.

Cada quant seran les visites?

Tot i que cada cas és únic, en general les revisions es fan mensualment. A cada visita el metge valorarà com va canviant el moviment de les dents i si van canviant com s’espera, si tot va bé, a cada revisió se li donaran diversos jocs d’alineadors fins a la visita següent. A més, el nostre equip pot processar i programar casos de manera remota si el pacient no pot acudir a la clínica. El metge farà un seguiment remot complet.

Quina durada té el tractament?

La durada dependrà de la complexitat de cada cas, no hi ha una resposta categòrica sobre la durada total del tractament d’ortodòncia invisible, ja que depèn de la malposició dentària i/o maloclusió que pateixi cada pacient.

En general el temps de durada se situa entre 3-12 mesos per a casos normals i fins a 18 mesos en casos més complexos.

Quant de temps cal mantenir la fèrula a la boca?

Les fèrules s’hauran de col·locar aproximadament unes 22 hores al dia per fixar correctament les posicions. Recomanem retirar-les únicament a l’hora dels àpats, en raspallar-se les dents i en ingerir begudes calentes, per evitar danyar la fèrula. Mentre no la porti posada, desi-la amb compte en el seu estoig per evitar que es deteriori.

Com tenir cura de les fèrules?

És important que tingui cura dels seus alineadors amb compte, ja que són essencials per a l’èxit del tractament, per tant, cada vegada que els tregui, mantingui’ls a l’estoig que se li lliurarà i renti’ls abans de tornar a posar-se’ls.

Soc candidat per al tractament d’ortodòncia Invisalign?

Invisalign es pot utilitzar per al tractament de problemes d’ortodòncia a la majoria dels adults, adolescents, i nens a partir de 8 anys.

Situacions clíniques en què es recomana l’ortodòncia invisible:

• Apinyament dental (dents apinyades, superposades, girades)

• Espais dentals antiestètics (dents espaiades)

• Oclusió oberta

• Oclusió inversa

• Oclusió profunda coberta (sobremossegada).