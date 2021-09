Oriol Solà és proclamat “Mestre en Gai Saber” a Barcelona

L’escriptor anoienc Oriol Solà i Prat ha esdevingut “Mestre en Gai Saber” a la ciutat comtal, concretament dels Jocs Florals de Sants, Hostafrancs i la Bordeta, després d’obtenir dijous dos premis en la celebració de la 78a edició d’aquest certamen literari. Aquesta és la màxima distinció d’uns Jocs Florals, i s’obté només quan s’aconsegueix guanyar en totes les categories que conformen el concurs: l’Englantina d’or amb poemes dedicats a la pàtria, la Flor Natural que sempre versa sobre l’amor i la Viola d’or i argent tradicionalment associada a temes religiosos.

Els dos treballs de l’autor que han estat reconeguts pel jurat a l’edició d’enguany són “Les preguntes que encara no ens han respost”, que s’ha endut la Viola d’Or; i “D’una apatrídia ineluctable”, pel qual ha rebut l’Englantina d’Or. L’entrega de premis es va fer a la Sala de plens del Districte de Sants-Montjuïc. Aquests dos guardons se sumen a la Flor Natural que ja havia guanyat l’any 2015. És per aquest fet que, com s’anuncià dijous des de l’organització, es prepara un reconeixement especial a la propera edició dels Jocs Florals en el qual l’autor rebrà aquest títol honorífic. Solà, per tant, accedirà al Mestratge en Gai Saber en un acte d’homenatge en els següents Jocs Florals, els de l’edició número 79, que es faran a Barcelona l’any vinent.