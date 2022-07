Original Buff tanca l’exercici amb una facturació de 50 milions

Original Buff, SA, referent mundial en accessoris de coll i cap per a activitats a l’aire lliure, ha tancat l’exercici econòmic del 2021-2022 amb una facturació total de 49,6 milions d’euros.

La companyia que ja compta amb 420 empleats arreu del món, exporta actualment a més de 70 països i compta amb filials als Estats Units, Canadà, Regne Unit, Alemanya, França i Itàlia. Mentre que les seves oficines centrals estan situades a Igualada, on se centralitza el 90% de la fabricació i comercialització dels més de 1.300 models de tubulars, gorres, gorres i headbands de què disposa el portfoli de BUFF®. El 10% restant està actualment externalitzada, però es preveu que el 2025 el 100% del seu portfoli estigui també fabricat a Igualada.

Això serà possible gràcies a la inversió d’1,4 milions d’euros que s’han destinat a ampliar la fàbrica amb la construcció d’un nou edifici de 3 plantes i 1.500m2; als quals cal sumar 200.000 euros més en maquinària. Aquest nou edifici, a més de permetre augmentar la producció de manera local, ampliarà l’equip de fàbrica de BUFF® amb 140 noves incorporacions a la plantilla de l’àrea de confecció els propers 2 anys.

Segons David Camps, director general d’Original Buff, SA: “l’exercici 2020-2021 va ser excepcional perquè hi va haver un boom al sector outdoor a causa de les restriccions del covid-19. A més, incorporem al nostre portfoli mascaretes que en aquell moment escassejaven al país. L’empresa va saber adaptar-se a la pandèmia per continuar generant ingressos i ens va permetre créixer fins a un 60% respecte a la facturació del 2019. No obstant, i com es preveia, BUFF® ha baixat la facturació aquest any fiscal 2021-2022 a nivells prepandèmia a causa de la correcció d’estocs a tota la cadena de distribució i com a conseqüència de les restriccions als principals mercats.”

Seguint el seu pla estratègic, la companyia calcula créixer el següent exercici 2022-2023, consolidant-se als mercats ja existents i incorporant mercats directes a França i Itàlia. La marca ofereix accessoris de coll i cap per a la pràctica de qualsevol activitat esportiva a l’aire lliure o per complementar qualsevol look els dies a la ciutat.

Més enllà dels objectius de vendes i facturació, Original Buff, SA, té al centre de la seva estratègia empresarial la sostenibilitat, la producció responsable i el compromís amb l’entorn i la societat. Per això, en el marc del programa “Do more now”, la companyia està desenvolupant un conjunt d’accions dirigides a la conservació mediambiental, l’estalvi energètic i la cura de la comunitat.