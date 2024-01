Original Buff dona 2.000 mascaretes per als pacients de l’Hospital d’Igualada

Publicitat

L’Hospital Universitari d’Igualada ha rebut el donatiu de 2.280 mascaretes de l’empresa Original Buff, SA. Es tracta de mascaretes amb un disseny original, que compten amb filtres de tres capes que proporcionen un 98% d’eficiència de filtració bacteriana. L’hospital igualadí ha distribuït aquestes mascaretes entre els malalts que reben tractament oncològic i pacients amb tractament immunosupressor en un moment en que l’alta circulació de virus respiratoris, com la grip, el VRS i la Covid, podria comprometre la seva salut.

La donació es va fer efectiva la setmana passada, amb la presència del CEO d’Original Buff, SA, David Camps, i el gerent del Consorci Sanitari de l’Anoia, Ignasi Riera, que va transmetre l’agraïment en nom de la institució i dels pacients. Per Riera, aquest donatiu és “una mostra més del compromís i la col·laboració d’Original Buff, SA amb el Consorci Sanitari de l’Anoia i la ciutadania de la comarca” i subratlla que “tot i que cal seguir recordant que la vacunació és la millor eina per fer front als contagis, és rellevant que en un període amb alta incidència de contagis s’hagi fet aquesta donació de mascaretes que ajuda a protegir la salut dels més vulnerables”.

Per altra banda, David Camps, destaca que la recent donació de mascaretes és un pas més en la missió de BUFF® de contribuir positivament a la comunitat i afegeix “estem agraïts per l’oportunitat de ser part d’aquestes iniciatives significatives i esperem inspirar altres a unir-se en la construcció d’un futur més saludable i solidari”.

