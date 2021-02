“Orbital” de Farrés Brothers, una de les finalistes del Premi BBVA de Teatre

La vint-i-unena edició del Premi BBVA de Teatre ha batut el rècord amb més d’un centenar de propostes teatrals presentades procedents de companyies d’arreu de Catalunya. Dimarts és van presentar en roda de premsa online els projectes que el jurat ha seleccionat com a finalistes: Suicide Notes de la Cia. Marc Caellas & David G. Torres; Orbital de la Cia. Farrés Brothers; Vaig ser pròsper de la Cia. Teatre Ingenu; Una galaxia de luciérnagas d’El Maldà i Ramon de la Cia. Eòlia I+D.

L’espectacle Vaig ser pròsper, de la Cia. Teatre Ingenu, que va quedar finalista la passada edició però no va poder representar-se a causa de la pandèmia, forma part de les finalistes d’enguany de forma excepcional.

El Premi BBVA de Teatre 2021, convocat per la Fundació Antigues Caixes Catalanes (FACC), amb el suport de BBVA, té per objectiu donar suport a la creació teatral i incentivar l’ofici teatral.

A la presentació de finalistes Joan Carles Gallego, director de zona de BBVA a Barcelona, ha reconegut que “la pandèmia ha afectat pràcticament tots els sectors en major o menor grau, però no se’ns escapa que la cultura ho ha patit de ple”. Ha afegit que ‘BBVA ha volgut estar al costat del teatre atorgant un any més aquest premi, que es materialitza en representacions teatrals arreu del territori per a la companyia guanyadora, perquè no hi ha millor premi que mantenir viva la cultura”.

Per la seva banda, Belén Latorre, directora de la Fundació Antigues Caixes Catalanes, ha remarcat que “el nombre d’obres presentades al premi demostra que el teatre segueix més viu que mai, i que premis com aquest continuen sent necessaris per incentivar i donar oportunitats als professionals del nostre país”.

Obres finalistes i dates de les representacions

Durant els mesos d’abril i maig, els cinc espectacles finalistes del Premi BBVA de Teatre 2021 es representaran a diversos teatres de Catalunya:

– Suicide Notes de la Cia. Marc Caellas & David G. Torres

Dimecres 28 d’abril, a les 20 h al Teatre Ateneu de Tàrrega

– Orbital, de la Cia. Farrés Brothers

Dissabte 1 de maig, a les 19 h al Teatre Auditori de Calldetenes

– Vaig ser pròsper, de la Cia. Teatre Ingenu

Diumenge 2 de maig, a les 19 h a El Progrés de Martorell

– Una galaxia de luciérnagas, d’El Maldà

Dissabte 8 de maig, a les 20.30 al Teatre de Bescanó

– Ramon, de la Cia. Eòlia I+D

Diumenge 9 de maig, a les 19 h al Teatre L’Aurora d’Igualada.