La lluita contra el càncer necessita més dades

El Càncer és el major repte sanitari que afrontem, tant a nivell mundial com al nostre país. Avui, cada dos minuts es diagnostica un nou cas de Càncer, i s’estima que el 2030 superarem els 317.000 diagnòstics anuals. A Barcelona, el 2024 es van diagnosticar 33.417 nous casos, i es preveu que per al 2030 aquesta xifra arribi als 36.144. Aquest realitat és urgent i exigeix respostes immediates.

Des de l’Associació Contra el Càncer, tenim clar que el 2030 ha de ser l’any en que superem el 70% de supervivència en càncer. Però aquest objectiu només serà assolible si aconseguim millorar l’atenció al pacient i la investigació. Necessitem un model de dades integrat i global que visibilitzi i quantifiqui les diferents dimensions del càncer, amb la finalitat de generar un coneixement més precís que impulsi polítiques sanitàries efectives.

Com a president de l’Associació Contra el Càncer a Barcelona, crec que és necessari identificar com a prioritari la tasca d’avançar en la generació i coneixement de dades sobre el càncer. La gestió adequada d’aquesta informació és essencial per a la planificació i l’execució d’estratègies sanitàries que realment responguin a les necessitats dels pacients, i en aquesta direcció neix la iniciativa Más Datos Cáncer.

Aquesta plataforma, nascuda de l’esforç conjunt de 24 de les principals entitats del camp oncològic al nostre país, busca proporcionar una eina sòlida que permeti mesurar les diferents dimensions del càncer i facilitar la presa de decisions.

Gràcies a la feina que s’ha fet conjuntament, hem aconseguit desenvolupar un model de coneixement global i integrat sobre el càncer, el primer resultat del qual és un sistema que facilita l’accés i la comprensió de les dades. Però no només això, Más Datos Cáncer també té la capacitat de posar en evidència els buits d’informació que encara existeixen i que s’han de cobrir urgentment.

Aquesta iniciativa és el primer pas per aconseguir l’equitat territorial en l’accés a l’atenció oncològica. Amb totes aquestes dades es podrà realitzar un seguiment detallat de cada pacient i analitzar com varia la qualitat de l’atenció entre les diferents situacions geogràfiques. Això permetrà tenir una fotografia més clara de la situació actual, identificar àrees de millora i ajustar les polítiques públiques per atendre millor les necessitats dels pacients. També facilitarà el dur a terme una col·laboració més estreta entre les Comunitats Autònomes per abordar qüestions clau com les llistes d’espera, la supervivència i els cribratges, entre d’altres. L’impuls de Más Datos Cáncer serà fonamental per millorar tant l’entorn sociosanitari com la qualitat de vida de les persones amb càncer.

Per tot això, des de l’Associació contra el Càncer juntament amb la resta d’entitats implicades, assenyalem la importància de prioritzar la recollida de dades i la seva transparència. També és essencial l’aportació de la societat civil per a impulsar un ecosistema de recerca aplicada al càncer i la creació d’una comissió mixta de coordinació.

El moviment “Tothom contra el càncer” ha de ser un compromís palpable de tota la societat. Si tots treballem junts, podrem millorar la qualitat de vida dels pacients, reduir la mortalitat i oferir un millor futur als supervivents.