L'Ajuntament de la Vila de Piera insta a tota la ciutadania a unir-se en aquesta lluita constant per la protecció de l'entorn natural

L’Ajuntament de la Vila de Piera ha dut a terme una operació de neteja a la riera de Ca n’Aguilera, amb resultats alarmants, 10 metres cúbics de residus.

L’acció de neteja s’ha concentrat, especialment, a la zona propera al CAP, on hi havia una acumulació significativa de brossa. Les tasques han consistit, bàsicament, en desbrossar tot l’entorn d’herbes i, malauradament, en retirar deixalles de tot tipus. S’hi ha trobat restes de packaging, bosses de plàstic, caixes de cartró, neumàtics i, fins i tot, una trona. Amb aquesta acció, l’ajuntament vol evitar un greu impacte en la fauna i la flora locals i, de pas, millorar la qualitat de vida dels habitants de la vila.

Cal subratllar la importància de la conscienciació ciutadana en la preservació del medi ambient. Aquests esforços de neteja, tot i ser fonamentals, no són suficients per solucionar el problema de la contaminació. L’Ajuntament de la Vila de Piera insta a tota la ciutadania a unir-se en aquesta lluita constant per la protecció de l’entorn natural, recordant que cada petita acció compta.