Òmnium organitza dos actes culturals el 22 de setembre: els premis al Compromís Cultural i la Festa Estellés

Els premis al Compromís Cultural són un reconeixement que l’entitat atorga a aquelles

persones i col·lectius que s’hagin significat en la defensa de la llengua i la cultura

catalanes. Enguany el jurat ha decidit que el reconeixement individual sigui per la

professora Antònia Enrich per la seva tasca educativa a diverses escoles de la ciutat, i la

seva vinculació amb les entitats musicals d’Igualada. El premi col·lectiu és per a l’entitat

La Lliga de Capellades, per mantenir viu el teixit cultural del poble durant els seus 122

anys d’història.

La presentadora de l’acte serà Núria Cañamares, consultora de comunicació en l’àmbit

cultural, responsable de comunicació i públics de la Mostra Igualada i sotsdirectora de la

revista Entreacte (AADPC). A més, la periodista igualadina també col·labora en diversos

mitjans i forma part de la comissió artística assessora de diferents institucions.

Un cop finalitzada l’entrega de premis se celebrarà la vetllada “Festa Estellés” al Jardí

Prohibit de l’Ateneu, una vetllada que combina poesia i gastronomia en un ambient

festiu i popular, amb l’objectiu de recordar el poeta Vicent Andrés Estellés. El cantautor

valencià Tomàs de los Santos serà l’encarregat d’oferir l’actuació musical de la vetllada.



El músic Tomàs De los Santos (València, 1967) va guanyar el premi Ovidi Montllor al

millor disc de cançó de 2021 amb el disc La Rosa als Llavis (Bureo Músiques).

Per a assistir a la Festa Estellés cal adquirir les entrades al portal tiquetsigualada.cat.

L’acte d’entrega de premis al Compromís Cultural és gratuït i d’entrada lliure. Es pot

trobar més informació de tots dos actes a omnium.cat/premiscompromis