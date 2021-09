Òmnium Anoia lliura aquest dimecres els Premis Compromís Cultural

Demà dimecres 8 de setembre Òmnium Anoia fa l’acte de lliurament dels Premis Compromís Cultural, un reconeixement que l’entitat atorga des de l’any 2004 a aquelles persones i col·lectius que s’hagin significat en la defensa de la llengua i la cultura catalana. Com que l’acte no es va poder celebrar l’any passat a causa de la pandèmia, enguany s’entregaran els premis als guanyadors de les edicions 2020 i 2021.

En la XVII edició dels Premis Compromís Cultural, aquest 2021, l’entitat ha decidit reconèixer els fundadors d’Òmnium Anoia, coincidint amb el 50è aniversari del naixement de l’entitat. Es tracta d’una de les seus territorials més antigues d’Òmnium Cultural en l’àmbit nacional, que enguany celebra 60 anys d’existència. Els fundadors d’Òmnium Anoia ara fa cinquanta anys van ser Eduard Eroles i Camats i Antoni Dalmau i Ribalta, que van intentar convèncer diversos prohoms de la ciutat per tal de formar una junta local de l’entitat, amb el suport de mossèn Josep Còdol. La primera junta d’Òmnium Anoia l’any 1970 la varen formar Manuel Miserachs i Codina, com a president; Eduard Eroles com a secretari; Jordi Mateu i Lliró com a tresorer; i els vocals Antoni Dalmau; Josep Marsal i Cortadellas; Ròmul Gabarró i Castelltort i Joan Serra i Caro. L’acte de demà, doncs, serà en part un homenatge a aquests activistes que van impulsar l’entitat a l’Anoia per reivindicar la llengua i la cultura catalanes en plena dictadura franquista.

Pel que fa al premi col·lectiu, Òmnium Anoia ha decidit premiar l’entitat “Dones Amb Empenta” per la creació de serveis i projectes ben diversos com ara l’Equip d’Atenció a la Dona i per la seva tasca durant 25 anys en defensa dels drets de les dones, construint espais d’informació i trobada i tirant endavant diversos programes de sensibilització, prevenció social i formació dirigits a dones, joves, famílies i professionals interessats en la perspectiva de gènere.

Els guanyadors dels XVI Premis Compromís Cultural de 2020 van ser el mestre i activista Francesc Ricart i Orús (premi a la trajectòria) i la companyia anoienca d’arts escèniques Teatre Nu (premi a l’entitat).

L’acte d’entrega dels Premis Compromís Cultural es farà a les 19:30h al Teatre Municipal de l’Ateneu Igualadí, i comptarà amb l’actuació musical de Quico Tretze. L’acte és gratuït però cal fer reserva prèvia d’entrades a través de la web tiquetsigualada.cat .