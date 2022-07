Òmnium Anoia fa públics els guanyadors dels Premis al Compromís Cultural

Òmnium Anoia ha fet públics els noms dels guanyadors dels XVIII Premis al Compromís Cultural de 2022, un reconeixement que l’entitat atorga a aquelles persones i col·lectius que s’hagin significat en la defensa de la llengua i la cultura catalanes. Enguany el reconeixement individual ha estat per Carles Ma. Balsells i Valls i el premi al col·lectiu se l’ha endut l’Agrupació Cultural i Recreativa Sigarra, dels Prats de Rei.

L’igualadí Carles Ma. Balsells i Valls, nascut el 1970 i format a l’Escola Mowgli, ha estat col·laborador de nombroses entitats culturals de la comarca: Rialles, La Xarxa, La Mostra –des de la seva fundació-, els Pastorets d’Igualada, la festa de Reis d’Igualada i les festes del Barri del Pilar, de les quals ha estat banderer. Conegut per la seva afició al teatre, ha estat espectador fidel durant trenta anys del Teatre de l’Ateneu, ha estat distingit amb el carnet d’Or del Teatre de l’Aurora i col·lecciona nombrosos àlbums i quaderns amb milers de fotografies i signatures d’actrius i actors. El jurat del premi li reconeix la seva trajectòria de servei de l’associacionisme i el seu exemple de superació, ja que tot i estar afectat per la Síndrome de Down això no li ha impedit treballar ni, sobretot, fer activisme cultural.

El premi col·lectiu al Compromís Cultural d’aquest 2022 ha estat per l’Agrupació Cultural i Recreativa Sigarra, una entitat constituïda l’any 1974 als Prats de Rei per un nombrós grup de joves pradencs i pradenques que volien promoure i organitzar activitats al municipi. Al llarg de l’any l’Agrupació desenvolupa i organitza activitats pensades per fomentar i mantenir les tradicions i oferir al mateix temps espais de lleure i cultura, com ara la Cavalcada de Reis, les Caramelles, la Caminada Popular de Primavera, la Trobada a La Manresana, els Focs de Sant Joan (amb la Flama del Canigó), el Sopar Romà, el Correllengua, el Bingo-vermut de la segona Festa Major, la Caminada Popular de Tardor i el Pessebre Vivent. Actualment compta amb el suport de 166 associats i amb el de l’Ajuntament dels Prats de Rei.

La cerimònia d’entrega dels premis tindrà lloc el divendres 16 de setembre al Teatre Municipal l’Ateneu. L’acte, obert a tothom i d’entrada lliure, serà presentat per l’actriu Sílvia Bel i comptarà amb l’actuació del Quartet Slam.

El mateix dia després de l’acte se celebrarà el Sopar Estellés a la pista de l’Ateneu, amb la col·laboració del Col·lectiu Eixarcolant. Properament Òmnium Anoia farà públic l’enllaç d’inscripció a aquest sopar que cada any se celebra simultàniament en diferents indrets d’arreu dels països catalans per recordar la figura del poeta Vicent Andrés Estellés, una oportunitat única de combinar poesia i gastronomia de proximitat en un ambient festiu i popular.