Òmnium Anoia exposa l’obra artística d’Anna Carretero

L’exposició es pot veure fins el dia 12 d'abril a la seu de l'entitat

Des d’aquesta setmana passada ja es pot visitar a la seu d’Òmnium Anoia l’exposició “Una finestra al món” de l’artista i escriptora igualadina Anna Carretero. La mostra aplega l’obra artística d’aquesta creadora, inspirada en els colors i els motius de la natura.

Es farà la presentació d’ “Una finestra al món”, a càrrec de l’artista, aquest divendres dia 22 a les 19.30h, i la mostra es podrà visitar fins el dia 12 d’abril al local del carrer de Santa Maria número 12 d’Igualada, obert cada dia, de dilluns a divendres, a partir de les 18h i fins les 19.30h. A més de poder visitar l’exposició, al local s’hi pot trobar marxandatge de l’entitat, i sempre hi ha voluntaris d’Òmnium per facilitar informació i atendre possibles consultes dels visitants.

Aquest dijous, acte en record de Carme Junyent

Aquest dijous, 21 de març a les 7 de la tarda es farà un acte de record a la filòloga anoienca Carme Junyent, malauradament traspassada el passat mes de setembre als 68 anys. L’homenatge, que tindrà lloc a l’Arxiu Comarcal de l’Anoia, comptarà amb una xerrada sobre la seva tasca com a lingüista catalana i la presentació del seu llibre pòstum “No patiu per mi”, a càrrec de Pere Comellas i Casanova.

L’acte està organitzat per Òmnium Anoia i la Revista Igualada, amb la col·laboració d’APLEC, Plataforma per la Llengua, Consorci per a la normalització lingüística, l’Arxiu Comarcal de l’Anoia i la Llibreria Llegim.