Òmnium Anoia aprova el pla de treball per al 2024

Aquest dijous passat Òmnium Anoia va celebrar l’assemblea general ordinària. Els

socis de l’entitat van aprovar el pressupost per al 2024 i el pla de treball per aquest

any, que posa l’accent en la defensa de la llengua, la cultura, la cohesió social i el

treball compartit amb altres entitats de la comarca. L’assemblea, que va tenir lloc a

la sala de socis de l’Ateneu Igualadí, va comptar amb una trentena d’assistents.

Un cop aprovats els diferents punts de l’ordre del dia, va intervenir la professora Rosa

Olivé, membre de la junta directiva nacional d’Òmnium, que va definir la llei

d’amnistia com una “autoesmena de l’Estat” i va posar en valor l’amnistia com un

triomf del moviment independentista que ha obligat l’estat a reconèixer que tot el

que es va fer durant el procés no va ser delicte sinó l’exercici de drets fonamentals.

Olivé va alertar, però, que la tasca que s’obre en aquest nou cicle polític ha de ser

«la d’encetar el camí per passar de l’amnistia a l’autodeterminació». En aquest sentit assenyala que la tasca d’Òmnium per assolir aquest objectiu és “seguir treballant

per reconstruir el moviment, seguir vertebrant la societat civil i liderar la reconstrucció

nacional”. En acabar l’acte es va fer un tast de cerveses artesanes de proximitat.

La seu d’Òmnium, oberta al públic

Òmnium Cultural recorda que la seu de l’entitat, situada al carrer Santa Maria número

12, està oberta cada dia, de dilluns a divendres, a partir de les 18h i fins les 19.30h.

A més de poder visitar les diferents exposicions que acull el local, els voluntaris

d’Òmnium faciliten informació sobre l’entitat i ofereixen marxandatge. Tothom qui es

vulgui fer voluntari ho pot fer a través del formulari disponible al web

omnium.cat/anoia, contactant per email a anoia@omnium.cat o bé trucant al telèfon

649 18 26 10.

