L’Olla Expressa estrena “Passat el pont”

Aquest divendres 5 de setembre, l’Olla Expressa estrena el seu nou musical “Passar el Pont”, amb guió i música de Pep Farrés i Martí Delgado, respectivament. Les funcions seran els dies 5,6 i 7 de setembre a les 21h a l’Adoberia Bella. L’Olla Expressa ha anunciat també una nova funció per al diumenge 7 de setembre a les 19h.
Quasi una setantena de joves porten treballant en la preparació del musical des del 26 d’agost, aprenent-se el text, les cançons i les coreografies de l’espectacle, i també creant-ne l’escenografia i vestuari.
L’Olla Expressa en aquesta ocasió proposa al públic un repte; després de carregar maletes i començar un llarg viatge, us atreviu a creuar el pont amb ells? Les funcions seran els dies 5, 6 i 7 de setembre a les 21h a l’Adoberia Bella. Les entrades es poden comprar a tiquetsigualada.cat.