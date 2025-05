Odontoclínic presenta Invisalign en una jornada de portes obertes a Igualada

Autora: Pili Campo Marilot

El pròxim divendres 30 de maig, ODONTOCLINIC Igualada convida la ciutadania a participar en una jornada de portes obertes que vol acostar la nova generació de tractaments ortodòntics al conjunt de la població. L’acte se celebrarà a la clínica del carrer Bellprat, 26, i servirà per donar a conèixer com ha evolucionat l’ortodòncia en els darrers anys, especialment gràcies a sistemes com Invisalign i l’ús d’intel·ligència artificial.

Escàner 3D gratuït i sense compromís

Durant tot el dia, les persones que ho vulguin podran fer-se un escàner digital 3D. Aquesta eina tecnològica permet veure com quedarien les dents al final del tractament abans de començar-lo. Un recurs intuïtiu, àgil i sense compromís que ajuda a decidir amb tota la informació a la mà.

Tecnologia d’avantguarda al teu abast

ODONTOCLINIC treballa amb Invisalign, la marca pionera en ortodòncia invisible. A més, és una de les poques clíniques catalanes que incorpora Dental Monitoring, un sistema de seguiment basat en intel·ligència artificial que permet controlar el progrés del tractament des de casa, de manera còmoda i segura.

Com funciona Invisalign?

El sistema Invisalign es basa en alineadors transparents i gairebé imperceptibles, fets a mida i extraïbles. A ODONTOCLINIC, s’hi suma el Dental Monitoring, una aplicació amb tecnologia d’intel·ligència artificial que permet fer el seguiment del tractament des de casa amb simples fotografies. Una manera d’espaiar visites sense perdre el control mèdic del cas.

Ideal per a joves, famílies i adults amb poc temps

Aquest sistema és especialment pràctic per a persones amb poc marge de temps: visites presencials més espaiades (fins a 3 o 4 mesos) i seguiment clínic remot setmana a setmana. Durant la jornada es mostraran casos reals i exemples pràctics.

Càtering local i petits detalls

També hi haurà un refrigeri a càrrec de Tammy Tartas (Vilanova del Camí). I com a detall, les persones que comencin el tractament aquell dia rebran una ampolla de cava Menestral (Mr. Roc, Sant Martí Sarroca). Els més petits trobaran una petita sorpresa pensada per a ells.

Per què escollir Invisalign?

Alineadors transparents i gairebé invisibles. Es poden retirar per menjar i rentar-se les dents. Seguiment remot amb intel·ligència artificial. Tractament personalitzat i adaptat a cada vida. Menys visites presencials.

Clínica a Igualada i també a Terrassa

A més de la clínica d’Igualada, ODONTOCLINIC compta amb un centre a Terrassa. Aquesta doble presència consolida una trajectòria sòlida dins el sector odontològic, basada en la innovació i l’atenció propera.

Un espai per informar-se, sense pressió

Aquesta jornada és una bona oportunitat per informar-se, fer preguntes i descobrir quines opcions hi ha avui en salut bucodental de la mà d’una clínica professional garantida. Per a moltes persones, començar un tractament d’ortodòncia és una decisió pendent. Aquest pot ser un bon moment per resoldre dubtes i fer el primer pas, si escau.

Cal reserva prèvia

Per garantir una atenció personalitzada, cal reservar hora prèviament trucant al 938 03 05 68.

Divendres 30 de maig, ODONTOCLINIC Igualada (carrer Bellprat, 26)

Una jornada per cuidar-se el somriure amb les eines i la informació del present. La intenció de la sessió és deixar clares les opcions d’ortodòncia moderna posant-ho tot més fàcil.