Òdena vol posar fre als “botellons” al Pla de les Gavarreres

L’Ajuntament d’Òdena ha començat a treballar juntament amb l’Associació dels Plans, la Policia Local i Mossos d’Esquadra noves mesures per aturar el ‘botellón’ i l’incivisme que es repeteix darrerament al Pla de les Gavarreres.

El Pla de les Gavarreres es tracta d’una zona bàsicament industrial, amb el polígon dels Plans on s’hi ubiquen unes 40 empreses dedicades a diversos sectors. Els empresaris de la zona han denunciat a l’Ajuntament amb què es troben passat el cap de setmana; ampolles, brutícia, males olors i altres restes fruit de l’activitat d’oci nocturn.

Per posar fi a aquesta situació, l’Ajuntament ha començat a posar fil a l’agulla, reunint-se amb l’Associació dels Plans per fer un balanç de la situació i determinar possibles mesures. També els comandaments de Policia Local i Mossos d’Esquadra han mantingut una trobada per coordinar el dispositiu de seguretat d’aquests pròxims dies, el cap de setmana i la revetlla de Sant Joan.

En aquest sentit, una de les primeres línies d’intervenció serà evitar que les persones que arriben amb cotxe al polígon hi puguin accedir i consolidar concentracions per fer “botellón”. Així, es farà un reforç policial a la zona amb efectius de la policia local que es faran càrrec de que es compleixin les normes de trànsit, convivència i civisme, i els cos dels mossos d’esquadra es desplaçaran en diverses unitats per garantir l’ordre públic.

El consum de begudes alcohòliques a la via pública està prohibit i així ho contempla l’ordenança de civisme de l’Ajuntament. L’incompliment de la norma està sancionat amb multes de fins a 3.000 euros.