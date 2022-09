Òdena reprèn el Cicle de concerts ‘Música i Patrimoni’

Aquest setembre l’aposta de l’Ajuntament d’Òdena per posar en valor al patrimoni odenenc i apropar a la ciutadania espais singulars dels diferents nuclis, creant sinergies entre la música de petit format i l’entorn continua amb el cicle de concerts gratuïts ‘Música i patrimoni’.

El passat mes de juny i juliol ja es van celebrar dues de les propostes d’aquest cicle musical i aquest mes de setembre se’n realitzaran dues més. Així, el primer dels dos concerts serà avui divendres 9, a les 20 h, a la Plaça de l’església Verge de la Pau del Pla d’Òdena, al carrer Aurora. Hi actuarà Júlia Blum, considerada una de les noves veus més especials i destacades dels últims anys, amb èxits com ‘Respira’ o ‘Nem fora’, i col·laboracions amb artistes com Sara Roy o Koers. Blum presentarà el seu primer Ep, que compta amb cinc temes i du per títol ‘Sobre la marxa’ i té una sonoritat que defineixen com a fresca i melòdica.

L’últim dels concerts serà el dia 16 de setembre a les 20 h, amb Anna d’Ivori i Adrià Mort. Tindrà lloc a la terrassa de la Biblioteca l’Atzavara, al carrer Guixera. Anna d’Ivori, cantautora tarragonina, pianista i compositora, presentarà el seu disc ‘Ales de paper’ acompanyada d’Adrià Mort a la bateria. El seu repertori compta amb cançons plenes de vides que s’entrellacen, com les seves partitures en aquest espectacle.

El cicle de concerts “ Musica&patrimoni” és organitzat per l’Ajuntament d’Òdena i compta amb la col·laboració de Produccions Musicals Harmonics i el suport de la Diputació de Barcelona. La direcció artística és d’Edmon Bosch. 