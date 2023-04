Òdena rep el distintiu “Equipaments 2030” de la Diputació de Barcelona

La setmana passada, Javier Silva, diputat delegat de Joventut de la Diputació de Barcelona, va lliurar a l’alcalde d’Òdena, el distintiu Equipaments responsables i educadors 2030.

El lliurament es va realitzar en el marc d’una reunió presidida per l’alcalde d’Òdena, Francisco Guisado, acompanyat de la regidora de joventut, Amparo Hernández i la tècnica, Inés Garcia i el regidor de serveis municipals i espais públics, Oriol Almiron.

La trobada també va servir per explicar els diferents projectes de joventut que hi ha en marxa al municipi així com es van exposar algunes de les inquietuds i necessitats d’aquest col·lectiu.

El projecte “Equipaments 2030: responsables i educadors” impulsat per la Diputació de Barcelona té l’ambició estratègica de re-significar i transformar els equipaments i espais municipals dins d’una doble dimensió: La modernització arquitectònica i de sostenibilitat energètica dels edificis i instal·lacions per ser referents públics de responsabilitat mediambiental. Així com la projecció dels edificis i espais municipals d’Educació, Esports i Joventut com a referents educadors en els valors i principis de la inclusió, la diversitat, la no-discriminació, la interculturalitat, l’equitat de gènere, la igualtat de drets, la participació democràtica i la ciutadania activa.

La finalitat última del projecte “Equipaments responsables i educadors 2030” és que els 6.118 equipaments municipals educatius, esportius i de joventut projectin els valors i objectius de l’Agenda 2030 i de la Carta de Ciutats Educadores, de la Llei de l’esport i de la Llei de Joventut, definint-se com a responsables i educadors per acomplir aquests quatre principis-marc: participatiu; accessible; igualitari i sostenible.

Aquesta acció de la Diputació de Barcelona respon a l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) número 4 “Educació de qualitat” . Els 17 ODS van ser proclamats per l’Assemblea General de Nacions Unides el 25 de setembre de 2015 i formen part de l’agenda global per a 2030. La Diputació de Barcelona n’assumeix el compliment i desplega la seva acció de suport als governs locals de la província d’acord amb aquests ODS.