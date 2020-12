Òdena reclama al Govern el compliment del finançament al municipal

El ple de l’Ajuntament d’Òdena va aprovar tres mocions presentades pel grup municipal del PSC-Òdena Progrés, per reclamar al Govern de la Generalitat de Catalunya d’una banda ajudes a fons perdut pels sectors de la restauració i del comerç del municipi i de l’altra que compleixi el finançament cap als ens locals, i una tercera per exigir l’adaptació dels centres educatius a la transmissió de la Covid-19 per aerosols.

Òdena manifesta a la primera de les mocions que les ajudes que el Govern ha anunciat fins ara al sector de la restauració i el comerç, “són del tot insuficients per poder sobreviure i compensar el cost obligat del seu tancament”, i reclama que “siguin ajudes immediates a fons perdut i directament vinculades a poder pagar lloguer de locals, sous del personal contractat per tal d’evitar tancaments de negocis i empreses relacionades amb aquests sectors”. També exigeix que en el cas d’eventuals noves mesures restrictives que afectin la restauració, el comerç o l’oci, es consensuïn amb aquests sectors abans que s’apliquin.

Pel que fa al municipi, l’escrit fa una crida als restauradors perquè cedeixin els aliments que es poden malbaratar al Banc d’Aliments i altres entitats d’atenció social, i demana incentivar el consum d’àpats per emportar atorgant vals de descompte municipals i, quan es pugui reobrir el sector, formular campanyes de reactivació de la restauració local.

Més inversió del Govern i compliment dels acords econòmics amb els municipis

La segona de les mocions aprovada al ple exigeix al Govern que compleixi amb el finançament previst cap als ens locals. El text demana que es liquidin durant l’any 2021 tots “els deutes que encara manté amb molts ajuntaments, revertint així les retallades cap al món local i la greu morositat en els pagaments de tot tipus de transferències per poder portar a terme el manteniment dels serveis essencials”. La moció demana que “es compleixi el que es va acordar amb les entitats municipalistes, i revertir en les administracions locals el 85% de la recaptació de les sancions aplicades per les policies locals per l’incompliment de les mesures de seguretat relacionades amb la Covid-19”.

L’escrit també aposta perquè s’augmentin en 200 milions d’euros els recursos provinents del Fons de Cooperació Local “per sufragar els costos de les competències assumides pels Ajuntaments” que no els corresponen. Òdena vol que s’aprovi de forma immediata un Pla de xoc econòmic i social per als ajuntaments per fer front a la reconstrucció, i apunta que el municipi “ha aprovat mesures d’alliberament fiscal per a la seva ciutadania, i en especial cap als col·lectius més vulnerables, per fer front a les conseqüències socials i econòmiques que ha comportat la pandèmia”. També aposta per la creació d’un nou Fons de Rescat extraordinari per a la reconstrucció social i econòmica dotat amb 500 milions d’euros en el qual els Ajuntaments “siguin partícips i corresponsables del seu desenvolupament i gestió”.

L’escrit afegeix que cal que el Govern faciliti recursos econòmics als ajuntaments per fer front a l’aplicació de nous protocols de seguretat a serveis per a la ciutadania com escoles bressol, centres escolars, instal·lacions esportives i de lleure, casals d’estiu o les platges.

Pel que fa a altres ajuts, Òdena demana que s’estableixi un mecanisme per coordinar, a través de la Comissió de Governs locals, els projectes que la Generalitat proposi presentar als Fons europeus de Reconstrucció “Next Generation”, per tal que els ajuntaments tinguin un paper proporcional i es tinguin en compte les especificitats territorials. D’altra banda també demana que la Generalitat acompanyi els ens locals en la petició al govern estatal per tal d’aconseguir una transferència d’un percentatge dels recursos provinents del fons europeu directament als ajuntaments. Per últim la moció reclama que el Govern reverteixi la decisió de reassignar els fons FEDER a despesa sanitària derivada de la Covid-19, i que desplegui l’acord marc sobre l’establiment de mesures d’abordatge integral de la gestió de la pobresa energètica a Catalunya, amb la creació i dotació d’un fons d’atenció solidària per a la pobresa energètica.

Adaptar els centres educatius a transmissió de la Covid per aerosols

L’Ajuntament d’Òdena també ha aprovat a una tercera moció exigir al Departament d’Educació l’elaboració d’un estudi per conèixer les necessitats de renovació d’aire a tots els centre educatius de Catalunya i implementar, en el cas que sigui necessari, sistemes de ventilació mecànica als centres educatius segons la normativa vigent. També demanen facilitar l’ocupació d’espais alternatius quan sigui necessari i promoure la realització d’activitats a l’exterior, quan les condicions climatològiques ho permetin. La moció acaba reclamant la dotació d’Equips de Protecció Individual respiratoris suficients per al conjunt de treballadors dels centres educatius, i l’augment del pressupost de neteja i desinfecció.