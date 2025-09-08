Òdena presenta al·legacions al projecte de línia d’alta tensió que travessa el municipi

L’Ajuntament d’Òdena ha presentat formalment les seves al·legacions al projecte de línia d’alta tensió, que preveu la instal·lació d’una infraestructura d’evacuació d’energia que travessa el terme municipal. El consistori defensa “una transició energètica justa, sostenible i democràtica”, que “tingui en compte la voluntat dels municipis i la preservació del seu paisatge i entorn.”
Les principals demandes de l’Ajuntament se centren en tres eixos fonamentals:
- 1. Garantir la participació efectiva dels ajuntaments: Es demana que els municipis puguin participar de manera real en totes les fases de planificació i autorització de projectes que afectin el seu territori.
- 2. Exigir un informe municipal favorable: L’Ajuntament considera que l’informe favorable del municipi afectat i la compatibilitat amb el planejament urbanístic vigent han de ser condicions necessàries per a l’aprovació d’aquests projectes.
- 3. Obrir un diàleg real amb la ciutadania: El consistori exigeix un espai de diàleg obert i transparent amb veïns, veïnes i entitats locals abans de tramitar qualsevol infraestructura amb un impacte tan significatiu a nivell ambiental, paisatgístic i social.
A més a més, l’Ajuntament ha acompanyat les al·legacions amb una proposta de traçat alternatiu i soterrat, basat en un treball de camp detallat. Aquesta proposta suggereix l’ús de camins existents i de l’antiga N-II per “minimitzar l’impacte visual i ambiental de la línia, demostrant que és possible evacuar l’energia sense danyar el territori ni el paisatge.”
El govern municipal insisteix que “una transició energètica imposada i desconnectada del territori no és sostenible, ni justa, ni democràtica.” Per això, es fa una crida a “escoltar les veus del territori i garantir el respecte als instruments de planificació local i la voluntat de la ciutadania.”