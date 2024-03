Òdena prepara el 3×3 de bàsquet i ja es poden fer les inscripcions

Els equips participants seran mixtes, i es preveuen dues categories

El pròxim dissabte 13 d’abril, Òdena viurà el 3×3 de bàsquet al Pavelló Mestre Vila Vell. Serà de 17 a 22 hores, i les inscripcions ja estan obertes fins el 8 d’abril.

L’àrea d’esports i la de joventut de l’Ajuntament d’Òdena, conjuntament amb la comissió de joves Gargantua Odenenca i l’Espai Jove, organitzen aquest nou torneig amb un format especial basat en la Kings & Queens League. Tothom qui hi vulgui participar, cal que ompli el següent formulari d’inscripció: https://docs.google.com/forms/ d/e/ 1FAIpQLSeM3PuwmudIQwBbJkRPi0RL 90LDUq-fSunFNE7n0NtNMCdyqw/ viewform.

Els equips participants seran mixtes, i es preveuen dues categories: joves de 12 a 16 anys, i de 17 a 25 anys. El límit per a cada categoria són 8 equips. Hi haurà trofeus per a l’equip guanyador de cada categoria i un petit refrigeri per a tots els participants durant el transcurs del Torneig.

Si algun participant vol apuntar-se de forma individual es pot posar en contacte amb l’Espai Jove.