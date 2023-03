Òdena inicia la 10a edició del Cicle de Concerts de Música i Patrimoni

El Cicle de Concerts de Música i Patrimoni d’Òdena, que organitza l’Ajuntament d’Òdena amb la col·laboració amb la col·laboració del director artístic Edmon Bosch, arriba aquest 2023 a la desena edició. La proposta va néixer com una aposta de la regidoria de Cultura per donar valor al patrimoni odenenc i contribuir a apropar-lo als ciutadans, creant sinergies entre la música de petit format i aquests espais de riquesa patrimonial. Malgrat que les primeres edicions del cicle van tenir com a escenaris dels concerts capelles odenenques, els darrers anys s’ha apostat també per actuacions a espais a l’aire lliure, a diversos nuclis del municipi.

El cicle comença aquest mes de març amb un concert homenatge a Ramona Vila, la dona que va impulsar aquests concerts. Vila va iniciar el cicle de concerts quan va ser regidora de l’Ajuntament d’Òdena. Ara, en motiu del 10è aniversari del cicle se la vol recordar en agraïment per l’aposta que va fer en el seu moment per aquests concerts. Així, el primer d’aquesta nova temporada serà avui divendres 17 a les 20 h, a la capella de Sant Miquel d’Òdena, amb la cantant Abril Montmany (guanyadora de la 1a edició de ‘Tu cara me suena mini’) acompanyada del seu pare Màrius Montmany.

A l’abril serà el torn de Les Fourchettes, també a Sant Miquel d’Òdena, divendres 21 a les 20 h. Són un jove quartet vocal de Barcelona format per quatre cantants procedents d’estils diferents (clàssic, musicals, jazz i gòspel) unides per l’amor a la música vocal: Paula Sánchez Varlverde, Eulàlia Rosa, Elena Ribera i Elia Piera. Han actuat a festivals internacionals com el Moscow Spring a Cappella i ha guanyat el premi al millor quartet del concurs nacional de Barbershop SABS, convertint-se en el primer quartet femení que aconsegueix la medalla d’or en aquesta categoria.

Sant Miquel d’Òdena també acollirà el 5 de maig, a les 20 h, el concert del duet format per Carla Mateo (veu) i Santi Méndez (guitarra), que oferiran un repertori de cançons en què destacarà el so càlid de la guitarra elèctrica i de la veu, jugant amb efectes i loops, aconseguint crear un clima íntim.

Els Músics del Parc actuaran a l’Espelt el 9 de juny, a les 20 h. Són un grup de pares i mares que es trobraven al Parc Garcia Fossas d’Igualada les tardes de cada dijous amb els seus instruments i tocaven per als infants que hi jugaven a la sortida de l’escola. Deu anys després, amb els fills ja grans, segueixen tocant junts, oferint versions de pop acústic, amb aires de bluegrass. Els Músics del Parc són Jordi Giralt (guitarra i veus), Pep Massana (violí i veus), Albert Puig (baix i veus), Sergio Piedras (guitarra acústica i veus) i Salvador Millora (acordió diatònic, harmònica i veus).

I la terrassa de la Biblioteca d’Òdena serà l’escenari el 14 de juliol a les 20 h del concert del Quartet Modern. A través de veu, piano, violí i violoncel, amb suport de la tecnologia, interpreten versions de música actual d’artistes com John Legend, Emeli Sande, Ed Sheeran, Julia Michaels, Olivia Rodrigo, Sia, Alan Walker, Ellie Goulding, Avicii, David Guetta, The weeknd, Robin Schulz, Cold Play o Tones and I. El Quartet Modern el formen Aleix Colom (piano), Joan Mestre (violí), Lorena Gonzalez (veu) i Edmon Bosch (violoncel).