Òdena homenatja el talent esportiu i la trajectòria d’esportistes del municipi

La tarda del passat divendres 28 de juliol, l’Ajuntament d’Òdena, a través de les àrees d’esports i joventut, va convocar una nova edició de l’acte de Reconeixement als Esportistes del municipi. L’objectiu de la trobada era fer evident el talent esportiu del municipi i premiar la trajectòria esportiva i èxits assolits dels esportistes d’Òdena, aquesta temporada.

L’Alcalde Jaume Xaus va donar la benvinguda a totes les persones presents i va fer un reconeixement al talent esportiu odenenc; acte seguit el regidor d’Esports, Jordi Raventós, va nomenar les diferents persones guardonades. Es van entregar 3 trofeus de la categoria individual, 5 grupals o de club, i també es van incloure 4 reconeixements pòstums.

Pel que fa a la categoria individual, la corredora de curses de muntanya amb l’equip Merrell de 27 anys, Georgina Gabarró Morente, va ser guardonada per la gran quantitat d’èxits aconseguits en aquesta disciplina i a nivell professional. En el seu palmarès del 2022 hi consten 11 premis, com la primera posició a la Golden Trail National Series Espanya-Portugal, o com a campiona d’Espanya de raquetes de neu FEDME, i de Catalunya amb la FEEC. Malgrat que no va poder assistir a l’acte per motiu laborals, va recollir el premi la seva mare.

Jordi Sala Segura, pilot d’enduro i motocross de 24 anys, també va ser premiat pel seu recorregut en el món del motor. Actualment és pilot de l’equip Honda, on està evolucionant una moto elèctrica de cross: la Stark future; i, entre els premis aconseguits durant la seva trajectòria, aquesta temporada ha quedat en tercera posició al Campionat d’Espanya Enduro 2022, a la categoría màxima, 450cc.

En l’àmbit del Tai-jitsu, Antonio Esteban Hernandez, de 14 anys, va ser guardonat pels seus bons resultats a la Selecció Catalana de Nihon Tai-jitsu. De fet, aquest 2023, s’ha proclamat Campió d’Espanya en modalitat de kata individual.

Seguidament, també es va homenatjar l’Escola de dansa urbana Urban Essence Dance School, nascuda el 2020 tot just després d’iniciar-se la pandèmia. Aquesta temporada, el grup Premium de l’Escola, majors de 35 anys, anomenat Darks Season, ha assolit el primer lloc al campionat internacional de dansa urbana ModMallorca.

Pel que fa al reconeixement als clubs municipals, l’Òdena Club de Bàsquet va ser homenatjat per l’equip cadet masculí, que durant la temporada 2022/23 ha estat campió de la primera fase nivell C, ha ascendit a nivell B2 i ha estat campió de la Segona Fase. L’equip, durant la temporada, ha jugat un total de 22 partits sense cap derrota, i va participar i arribar a la final que es va disputar a Andorra.

El Club de Futbol Sala d’Òdena també va ser reconegut amb el seu equip aleví, per l’ascens a segona divisió aconseguit durant aquesta darrera temporada 2022/23.

En l’àmbit de la gimnàstica, es va fer un homenatge a dues gimnastes del Club Gimnàstic d’Òdena. Per una banda Ariadna Marlès, per haver obtingut la 2a posició al rànquing general de Copa Catalana i amb això l’ascens de nivell; i per altra a Maria Piernas, per haver estat subcampiona de Catalunya i campiona de totes les fases Comarcals.

Finalment també es va fer un reconeixement al Centre d’Esports d’Òdena, amb el seu equip Juvenil-A, per l’ascens obtingut aquesta temporada 2022/23, a primera divisió. El CE d’Òdena també va rebre 4 reconeixements pòstums, a socis històrics del club per la seva implicació a l’entitat, com són el senyor Joan Jovell Farré, el senyor Pedro Santano, el senyor Sotero Clavero Pérez i el senyor Antonio Caro Garcia.

Finalment, la regidora de joventut Alba Gallardo va donar per finalitzat l’acte i va convidar a tothom a gaudir d’un refrigeri de coca i beguda.