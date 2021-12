Òdena es prepara per rebre SSMM els Reis d’Orient

El municipi d’Òdena es prepara per rebre a partir de l’1 de gener als patges reials Jafsin i Fahem i la patgessa Wutinah perquè els infants del municipi els hi entreguin les cartes dirigides als Reis Mags d’Orient. Per donar-los la benvinguda a Òdena l’alcaldessa els rebrà al Pavelló Esportiu Mestre Vila Vell, a partir de dos quarts d’1 del migdia i al Centre Cívic del Pla, a la 1h migdia. Tots aquells nens i nenes que no puguin desplaçar-se fins als dos punt de recollida de cartes poden enviar-les via correu electrònic a reisodena@gmail.com o odena@odena.cat

Ses Majestats, com ja és tradicional arribaran a Òdena la nit del 5 de gener. Al nucli d’Òdena l’arribada dels Reis Mags d’Orient serà per la carretera de Can Macià, a partir de les 7 del vespre. Després d’un recorregut pels carrers principals tindrà lloc a la plaça Major l’entrega, per part de l’alcaldessa, de la clau del municipi a SSMM els Reis d’Orient i seguidament, es farà el repartiment dels regals.

Al Pla d’Òdena i a Sant Pere, la Cavalcada arrencarà a partir de les 7 del vespre. L’arribada de la Comitiva Reial serà pel carrer Lleida. Seguirà el recorregut, sense parar, pels carrers del Pla d’Òdena i fins el barri de St. Pere. En acabar, començarà el repartiment de regals per tot el barri.

Degut a la situació sanitària, el lliurament dels paquets es farà al carrer. Els patges i les patgesses trucaran el timbre perquè la mainada surti al carrer a rebre els regals.

Recollida de paquets

La recollida de paquets al nucli d’Òdena es farà el mateix dia 5 de gener de les 9 a les 3 del migdia al Gimnàs de l’Institut Escola Castell d’Òdena.

La recollida de paquets al barri de Sant Pere i Pla d’ôdena es podrà fer durant la tarda del dimarts 4 de gener, de les 6 a les 8 del vespre i l’endemà diumenge 5 de gener, de les 11 a dos quarts de 2 del migdia. El punt de recollida serà el Centre Cívic del Pla d’Òdena.