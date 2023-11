Òdena engega una nova campanya de reciclatge amb el lema ‘Fem-ho bé’

Publicitat

Amb motiu de les males xifres de recollida selectiva al municipi, l’Ajuntament d’Òdena ha engegat una nova campanya per fomentar el reciclatge de la brossa. La campanya porta com a títol “A Òdena, fem-ho bé” i explica en quin contenidor s’ha de dipositar cada deixalla, entre altres recomanacions per a la cura del medi ambient.

Recentment, l’Ajuntament va anunciar que Òdena es troba a la cua del reciclatge per una baixa recollida selectiva. Segons dades de l’any 2022, el 77% dels residus recollits al municipi han estat rebuig, és a dir, fraccions que van a parar a un abocador, sense tenir un segon cicle de vida. Tenint en compte que el cost per tona és de 65’30€, i cada any s’encareix, en total suposa una despesa de 93.968 € al municipi, import que es deixa de destinar en altres serveis municipals i que s’ha de repercutir en el rebut d’escombraries.

En els últims anys, Òdena ha enregistrat unes dades alarmants de recollida de rebuig, que no presenten cap millora en el pas dels anys. Concretament al 2022 es van recollir 1439,02 tones de rebuig, i només es va reciclar un 23%. La poca participació del veïnat en la recollida selectiva encareix els costos de la recollida general any rere any, i el rebut d’escombraries previsiblement haurà d’apujar en proporció, mentre el municipi no faci correctament la recollida selectiva, que és el que permet fer baixar el pes de les tones que van a abocador, per tal de compensar el dèficit que comporta el recollir les deixalles sense seleccionar.

És imprescindible la implicació ciutadana, per aquest motiu, l’Ajuntament distribuirà entre els ciutadans una petita publicació d’educació mediambiental, amb recomanacions i instruccions perquè entre tots es pugui fer la màxima pedagogia i aconseguir revertir les xifres.

La publicació detalla en quin contenidor s’ha de dipositar cada deixalla, quins són els horaris de recollida, adreces i telèfons d’interès. Així, la fracció orgànica i la selectiva es recull el dilluns, dimecres i divendres i la recollida de la resta (brossa) el dilluns, dimecres, divendres i dissabte. La retirada de mobles és el primer dilluns de cada mes al matí amb prèvia trucada al telèfon 938055768 i la deixalleria d’Igualada és la planta amb qui Òdena té un conveni perquè els odenencs i odenenques puguin anar a dipositar els electrodomèstics i els altres materials que no poden dipositar-se en cap dels contenidors de la via pública.

Compartir