Òdena crea un concurs fotogràfic en homenatge a Santi Carbonell

L’Ajuntament d’Òdena ha creat el Concurs fotogràfic d’Òdena Memorial Santi Carbonell, per promoure la fotografia entre la població d’Òdena i la resta de la Conca d’Òdena així com per retre homenatge al fotògraf, Santi Carbonell. Va ser fotògraf de l’Ajuntament i amb la seva feina va fer escola entre els odenencs i la població d’arreu de la Conca, i la seva obra va rebre reconeixements a diversos certàmens i es va poder veure a moltes exposicions. Aquests seran els premis del concurs: 1r Premi: 250€, 2n Premi: 200€, 3r Premi: 150€, 4t Premi: 100€, 5è Premi: 50€ i Premi Especial “Galeria Odenenca”: 200€.

El Concurs fotogràfic d’Òdena Memorial Santi Carbonell està obert a tothom i la inscripció és gratuïta. Les fotografies que s’hi presentin caldrà que facin referència a les relacions i activitats humanes. Pel que fa al premi especial “Galeria Odenenca” la temàtica serà la mateixa però hauran de ser referents a la comarca de l’Anoia. Cada autor podrà presentar un màxim de 5 fotografies, que hauran de ser digitals (en format JPEG, amb resolució 300dpi, un màxim de 1920×1280 píxels i un pes d’arxiu màxim 3 MB), amb tècnica lliure i se’ls permetrà que facin un retoc bàsic, però no s’acceptarà la manipulació i alteració de la realitat. Cada imatge, que no pot incloure cap element que n’identifiqui l’autor, haurà de tenir un títol que no pot ser ni “sense títol” ni el nom d’arxiu fotogràfic.

El jurat el formaran 3 persones: dues les designarà l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada de criteri fotogràfic acreditat i una la designarà l’Ajuntament d’Òdena. Rebran les imatges de forma anònima per tal que en determinin l’admissió o no en funció dels paràmetres establerts en l’apartat tres d’aquestes bases.

El concurs es conduirà d’acord amb les normatives de la Federació Catalana de Fotografia. El Premi Especial “Galeria Odenenca” es triaran entre totes les fotografies presentades, també les premiades.

La participació es farà exclusivament en format digital a través d’aquest formulari d’inscripció https://forms.gle/RQWZq4h8EHwMtEaX8. El termini de presentació començarà dilluns 20 de març i acabarà dimarts 25 d’abril, ambdós dies inclosos. El 29 d’abril a les 10h, al Saló de Plens, el jurat proclamarà en acte públic les persones guanyadores i l’acte de lliurament dels premis tindrà lloc a la Biblioteca l’Atzavara d’Òdena en el marc de la “Galeria Odenenca 2023” el dissabte 6 de maig a les 12h del migdia on les obres guanyadores seran exposades.

L’Ajuntament d’Òdena podrà publicar i utilitzar les obres guanyadores, així com la imatge de les persones guanyadores per futures campanyes de promoció del municipi. De la seva banda, l’Espai Jove i la Biblioteca l’Atzavara es reserven el dret d’editar o difondre, sense finalitat lucrativa, els treballs premiats.