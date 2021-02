L’Ajuntament d’Òdena proposa als veïns celebrar el Carnaval d’aquest 2021 amb un concurs virtual, que tindrà lloc del 17 al 21 de febrer. Amb la frase “més que mai necessitem disbauxa!” aquesta proposta vol mantenir l’esperit de la festa, atès que no podrà ser com les d’anys anteriors arran de les restriccions derivades de la pandèmia de Covid-19.

Per això convida els veïns a què s’enregistrin realitzant coreografies de 20 segons, amb entre 2 i 6 persones. El vídeo resultant l’han de penjar al seu compte d’Instagram utilitzant l’etiqueta corresponent a cada categoria: #odenacarnavalinfantil per a la categoria infantil (0 a 12 anys), #odenacarnavaljove per a la categoria jove (13 a 17), #odenacarnavaladult per a la categoria per a adults (a partir de 18), i #odenacarnavalfamiliar per a la categoria familiar (amb com a mínim un adult).

El 24 de febrer se sabrà el veredicte del jurat, format per membres d’entitats i associacions del municipi, per a cada una de les categories. Tindran en compte l’originalitat de les disfresses, el treball i elaboració de la disfressa o vestuari i dels complements, el muntatge musical i la coreografia. També es farà el recompte dels «m’agrada» que hagin obtingut les publicacions a Instagram per determinar el guanyador de la votació popular. L’Ajuntament publicarà el mateix dia 24 el llistat de guanyadors al seu compte d’Instagram, @odenacat.

Pel que fa als premis, que s’entregaran en efectiu, seran 2 de 60 euros per a la categoria infantil, 2 premis de 100 euros per a la categoria jove, 2 de 100 euros per a la categoria d’adults, 2 de 100 euros per a la categoria familiar, i un premi de 100 euros per al guanyador de la votació popular.

Les bases del concurs es poden consultar al web de l’Ajuntament, www.odena.cat

Els reptes de la Gargantua Odenenca

La Comissió Jove d’Òdena, la Gargantua Odenenca, proposarà diumenge 21 cinc reptes “per a valents” d’entre 16 i 29 anys, que podran participar de manera individual i amb disfressa, i que es farà a les 6 de la tarda a través del servei Google Meet. Un jurat determinarà la persona guanyadora, que s’endurà com a premi uns auriculars sense fils i un carregador portàtil valorats en més de 100 euros.

Les inscripcions es poden fer fins al dia 18 de febrer a través del compte d’Instagram de la Comissió Jove, @gargantua_odenenca, o a través de WhastApp al telèfon 671 060 851.