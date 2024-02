Òdena celebra la 28a Cursa Popular emmarcada dins del Campionat de Cros Comarcal de l’Anoia

Publicitat

Aquest diumenge Òdena celebra la seva 28a Cursa Popular emmarcada dins del Campionat de Cros Comarcal de l’Anoia. La jornada començarà a les 10 del matí fins la 1 del migdia, i la sortida i l’arribada seran a la pista de l’IE Castell d’Òdena (carrer Verdaguer, s/n).

Els horaris i recorreguts, que transcorreran per diversos carrers i camins del nucli d’Òdena, seran en funció de les categories. A les 10.15h serà el torn de la categoria aleví mixt (nascuts els 2012 i 2013), que recorrerà 1200m; a les 10.35h tindrà lloc la categoria benjamí mixt (nascuts el 2014 i 2015), que recorrerà 1000m; a les 10.55h el prebenjamí mixt (anys 2016 i 2017), que recorrerà 600m; a les 11.15 h serà el torn de les categories I5 mixt (2018) que recorrerà 350 m, I4 mixt (2019) que farà 250 m, i l’I3 mixt (2020) que recorrerà 150 m.

A les 11.45h serà el torn de les categories infantil mixt (2010 i 2011), cadet mixt (2008 i 2009) i juvenil mixt (2006 i 2007) que recorreran 1500 m. Finalment a les 12h tindrà lloc la categoria adult mixt (2005 i anteriors), també de 1500 m.

En funció del nombre de participants, l’organització pot decidir separar la categoria per gènere o ajuntar categories.

S’entregaran trofeus als tres primers classificats de cada categoria (de prebenjamí a adult) i al primer/a corredor/a de l’escola que no hagi pujat al podi. Tots els participants d’Educació Infantil (I3, I4 i I5) rebran una medalla ja que en aquesta categoria no hi ha classificació. Hi haurà avituallament per a tots els participants al finalitzar la cursa.

Inscripcions obertes a través d’un formulari online

Tothom qui hi vulgui participar, cal que faci la seva inscripció a través d’aquest formulari: https://docs.google.com/forms/ d/e/1FAIpQLSe_ OME2UJwbwyRJl9D8DJlQqutGAdliUC 2GR6i7q473rMVQqw/viewform

La XXVIII Cursa Popular d’Òdena està organitzada per l’IE Castell d’Òdena, l’AFA Castell d’Òdena i el Consell Esportiu de l’Anoia, compta amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Òdena i la Diputació de Barcelona, i és possible gràcies al suport dels patrocinadors ODNinstal S.L., supermercats Esclat i fruiteria Carme.

Compartir