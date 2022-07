Òdena aprova uns pressupostos de 4,8 milions d’euros per al 2022

El ple de l’Ajuntament d’Òdena va aprovar dijous 7 de juliol els pressupostos municipals per al 2022 amb els vots a favor dels grups del PSC-Òdena Progrés i d’Òdena a Fons i els vots en contra del grup de Fem Òdena-Acord Municipal. Els comptes per a aquest any seran de 4.788.394,59 euros, amb 615.096,04 euros en inversions, dels quals la majoria provenen de subvencions i 88.654,98 euros es faran a través de préstec. Segons els grups que el proposen, aquest pressupost té tres eixos principals: millorar els serveis a les persones, millorar les inversions i millorar la contenció de la despesa.

La 2a tinent d’alcalde i regidora d’Hisenda, Sandra Fernández (PSC-Òdena Progrés), va començar la defensa dels comptes assegurant que aquest pressupost pretén donar estabilitat al municipi i al consistori, i que no es deixarà de fer els projectes del govern anterior que ja tinguessin partida. Els comptes, va assegurar, “se centren en les persones de manera directa”. Com a exemple va destacar el Parc d’Estiu, que va solucionar el problema de la retallada de l’escola d’estiu del govern anterior, que havia deixat sense cobrir la primera setmana del juliol. També va avançar que al setembre es reobrirà la Ludoteca del Centre Cívic del Pla d’Òdena, que incorporarà també un dinamitzador per a l’espai jove del nucli. Abans d’acabar l’any els comptes preveuen el desenvolupament del centre de dia per a la gent gran La Torre. També incorporen la partida destinada a les beques universitàries, que s’incrementarà un 20% per donar resposta a l’augment de sol·licituds. Pel que fa als serveis socials bàsics, Fernández va apuntar que els nous comptes volen “tornar a un reglament social just que pugui ajudar a les persones que més ho necessitin, després que aquest reglament s’endurís i que alguns veïns en quedessin fora, en un moment d’encariment de l’energia i el productes bàsics”. En inversions, la regidora d’Hisenda va destacar la millora de l’accessibilitat al Centre Unió Agrícola, la instal·lació de fanals LED i la renovació de mobiliari urbà.

De la seva banda, el 1r tinent d’alcalde, Andreu García (Òdena a Fons, OAF), va afegir que amb l’aprovació d’aquest pressupost “s’adeqüen les partides a les necessitats reals d’aquest any”, així com també s’ajusten partides que altres anys havien quedat curtes. García va destacar les d’Educació o la creació d’un portal que permetrà fer en línia els pagaments que no es poden passar per l’organisme tributari. En inversions, el regidor d’OAF va llistar l’actualització de preus d’obres endarrerides com les del carrer Calaf, la substitució dels contenidors d’escombraries danyats, l’ampliació i potenciació del mercat i la incorporació d’un emprovador, i el manteniment dels parcs i l’arranjament del de Can Riba i de Santa Olga. García també va anunciar la instal·lació de càmeres en certs espais, que es decidiran per consens, per evitar la despesa que suposa el vandalisme per al municipi. I pel que fa a la despesa, els pressupostos aposten per la contenció, per no demanar més esforços als veïns, i la millora dels ingressos arribarà amb la captació de subvencions.