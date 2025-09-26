Òdena acull dissabte una nova actuació dels Rollos Stones, en el marc dels Rock Days

Aquest dissabte, Òdena tornarà a vibrar amb la millor música en directe gràcies a la quarta edició dels Rock Days, una proposta festiva organitzada per l’Ajuntament d’Òdena, i solapada periodísticament per La Veu de l’Anoia. L’esdeveniment tindrà lloc al Centre de la Unió Agrícola i comptarà amb diverses formacions musicals, entre les quals destaca la presència dels Rollos Stones, una de les bandes de més veterania del panorama musical local i comarcal.
El llargament consolidat grup Rollos Stones, actualment format per: Francisco Maymi; Hugo Ferrer; Juan P. Moreno; Mario Collado; Jordi Carme; Marc Plaza i Xavi Prat, que fa sentir al gran públic en viva sintonia amb peces clàssiques i exclusives del rock i dels més propers pop català i castellà, des de fa anys, ha esdevingut una de les bandes referents de molts dels escenaris de Casa Nostra i en especial de les contrades anoienques, gràcies a la potent energia dels seus directes i a una motivadora solvència per a fer reviure els grans èxits del rock i del pop dels anys 70, 80, 90 i 2000, tot servint-se d’un repertori que aplega versions del tot emblemàtiques de grups com Sopa de Cabra, Sau, La Guardia o La Unión; amb el bon feeling de connectar amb públic de totes les edats, bo i creant en cada una de les seves actuacions un atmosfera musical alegre i entusiasta, d’aquelles edificants que contagien bon rotllo.
La reeixida trajectòria dels Rollos Stones delata una gran passió per la música en viu i en directe així com un sòlid domini de l’instrumental (guitarra solista, guitarra rítmica, baix i bateria) i per descomptat la veu; això els posiciona en un escala d’importants reclams i actuacions, tant a nivell institucional com de part d’entitats, per nombrosos escenaris i convocatòries festives (festes majors, celebracions tradicionals i populars, actes benèfics, festes d’entitats o de caràcter familiar, etcètera). I no és poc perquè, amb el temps, han deixat empremta en escenaris com a: Terrassa, l’Hospital del Tòrax; Igualada (Scorpia, Saltoki, Piscolabis), Òdena (Festes del Roser, Festa del Cargol, Barri Sant Pere), Vilanova del Camí, Vilanova i la Geltrú, Tiurana, Montmaneu, la Pobla de Claramunt, la Torre de Claramunt o Organyà, entre altres.
Efectivament, les seves actuacions en directe posen en relleu la gràcia de saber romandre propers al públic al decurs de tota l’actuació i, tal vegada, allò que és el més important, una inequívoca la fidelitat envers els temes originals, si bé ho claven a l’hora de concedir-los el toc i l’estil personal que, de fet, és el seu segell; i que permet, al cap i a la fi, que cada representació musical sigui realment una experiència única i inesborrable. Tot plegat, la seva proposta musical s’ha convertit en sinònim de bona música, memorables aires de festa i un munt de bons records compartits; el que els fa una de les bandes imprescindibles per a la programació cultural i festiva del territori.
Des del punt de vista de les seves peces, presentades musicalment amb aquell so tan viu i dinàmic i la passió i entusiasme que tot el grup –magníficament cohesionat- sap transmetre bategant dalt de l’escenari, reprodueixen amb encert l’esperit del rock i del pop clàssic, transportant-lo als incondicionals de sempre i també a les noves generacions; només amb una fita: mantenir viva l’essència de les grans dècades daurades de la música, Així, posen èmfasi en peces tan rellevants com: Carolina (M-Clan), La chica de ayer (Nacha Pop), Mil calles llevan hacia ti (La Guardia), San Carlos Club (Los Sirex), No puedo vivir sin ti (Los Ronaldos), Devuélveme a mi chica (Hombres G), Boig per tu (Sau) i L’Empordà (Sopa de Cabra), altrament els seus temes més celebrats en directe.
I, per la naturalesa pròpiament humana del grup, sempre posant en valor el que ha estat un autèntic esperit de companyonia, no es pot menys que esmentar uns antics integrants: Toni Fabregas, Rafa Amat i Joan Moya, que, al costat d’altres músics excel·lents, han permès uns categòrics èxits davant de l’escenari.
Definitivament, amb la seva presència demà a Òdena, els Rollos Stones asseguren un concert inoblidable, una cita imprescindible per als amants del rock i el pop de sempre.