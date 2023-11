Òdena acollirà el XIV Duatló i XI Campionat de Catalunya de Policies i Bombers

Publicitat

El 3 de desembre Òdena acollirà una nova edició del Duatló de Muntanya organitzat pel Club Esportiu Mossos d’Esquadra (CEME) amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Òdena. La competició arriba enguany a la XIV edició, una prova consolidada ja al municipi Òdena.

El Parc de la Font d’Òdena serà el punt de sortida i arribada de la prova que comptarà amb tres sectors: el primer, un circuit a peu de 5,3 km (dues voltes de circuit de 2,65 km); el segon, de ciclisme (BTT) de 21 km (dues voltes de circuit de 10,5km) i finalment un tercer sector de cursa a peu de 2,65 km.

La prova és oberta a tothom major de 18 anys, esportistes amb llicència federativa i a no federats, que caldrà que la contractin per un dia. Hi haurà diferents categories, amb modalitat masculina i femenina: júniors, sub23, absoluta i veterans.

Les inscripcions ja estan obertes i es poden fer a trialo.org; les places estan limitades a 200 participants.

Dimecres 15 de novembre, s’ha fet la presentació que ha comptat amb la presència de Joan Carles Molinero, president del Club Esportiu Mossos d’Esquadra (CEME), Eugeni Serra, subdirector de la cursa, Jaume Xaus, alcalde d’Òdena i Núria Corrons, directora de Kimo-Kap Catalunya, a més d’altres representants del cos dels Mossos d’Esquadra i regidors de la corporació.

L’alcalde d’Òdena, Jaume Xaus ha mostrat la seva satisfacció de celebrar aquest campionat, un any més al municipi, com a impuls per Òdena i promoció de l’esport i la salut. Jaume Xaus ha posat accent a la consolidació de la prova al municipi, i a la voluntat de l’Ajuntament de seguir treballant i donant suport a la iniciativa.

El president del Club Esportiu Mossos d’Esquadra, Joan Carles Molinero ha destacat la gran satisfacció de l’entitat per la implicació rebuda, i ha fet un agraïment especial a l’Ajuntament per totes les facilitats ofertes. Molinero també ha explicat que un any més la prova es vincula a una causa solidària i enguany una part de les inscripcions es donarà a l’associació Kimo-kap Catalunya, l’associació nascuda per vestir de colors els caps que queden desprotegits per la pèrdua del cabell, fruit dels processos oncològics.

Eugeni Serra, subdirector de la cursa, ha comentat tot el detall de la prova, explicant les parts tècniques de les dues competicions. Ha informat que està obert a 200 participants, i que s’estima una participació total de prop de 400 persones. També ha posat en valor l’equip d’organització, integrat per 60 membres.

A la presentació també hi ha participat Núria Corrons, presidenta de l’associació Kimo-kap Catalunya qui ha agraït la donació de la iniciativa a l’entitat. També ha posat en valor la tasca de l’entitat, nascuda a Madrid, per transformar les mirades de llàstima cap als infants amb processos oncològics, a simpatia i alegria. L’entitat compta amb persones voluntàries que cusen barrets de cotó 100% per tal de regalar-los als infants amb tractaments oncològics, al Centre Cívic del Pla d’Òdena. Els diners aconseguits serviran per comprar robes.

El XIV Duatló de Muntanya també compta amb el suport de: Diputació de Barcelona, Federació Catalana de Trailó, Unió Federacions Esportives de Catalunya, Esportacat, Hama, 361º, Moto Club Igualada, Aneto, Emergencies Mèdiques, A+sports, Bon Àrea, Coca-Cola, Team Lozano, Team GasxSatanas, UEC Anoia i Restaurant Exquisit.

La prova s’emmarca en el XI Campionat de Catalunya de Policies i Bombers i és puntuable per al Circuit Català de Duatló de Muntanya i Lliga de Clubs.

