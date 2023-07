Òdena, a punt per la festa del carrer de la Guixera

Del divendres 14 al diumenge 16 de juliol, Òdena celebra la Festa del Carrer de la Guixera. organitzada per l’Associació d’amics i veïns del Carrer de la Guixera amb el suport de l’Ajuntament d’Òdena.

La festa començarà divendres amb una actuació a dos quarts de set de la tarda, a càrrec del mag Màgic Príncep. Serà una activitat gratuïta que tindrà lloc a la sala d’actes Biblioteca l’Atzavara.

Seguidament, a les 8 del vespre, la Terrassa de la Biblioteca acollirà el concert “Quartet Modern”, que forma part de la programació de la 10a edició del Cicle de Concerts de Música i Patrimoni, organitzat per l’Ajuntament d’Òdena amb la col·laboració del director artístic Edmond Bosch. El concert serà gratuït.

Dissabte dia 15 se celebrarà el sopar de veïns, i acte seguit hi haurà ball amb l’orquestra “Som-hi Band”, al mateix carrer de la Guixera. Finalment diumenge a les 7 de la tarda, hi haurà havaneres amb el “Grup l’Espingari”, on s’oferirà el tradicional rom cremat.

La festa finalitzarà amb una xocolatada per a tothom.