L’Observatori de Pujalt capta un cometa, destacable per la seva brillantor, que no tornarà a passar fins d’aquí a un mil·lenni

Aquesta matinada de dimecres 24 de setembre, l’Observatori de Pujalt ha observat i fotografiat el cometa C/2025 A6 (Lemmon), que no es podrà veure fins d’aquí a mil quatre-cents anys. Els primers cels de tardor han regalat aquesta imatge d’un cometa que, segons el director de l’Observatori Josep Maria Llenas Garcia, “no és que sigui un cometa especialment espectacular, ja que n’hi ha molts a sobre del nostre cap, però destaca perquè és molt brillant”.
La millor època per mirar-lo serà a mitjan octubre
El cometa, que no ens tornarà a visitar fins d’aquí més d’un mil·lenni, va ser descobert el 3 de gener d’enguany. En Josep Maria ha explicat que el C/2025 A6 s’està aproximant al sol i a principis de novembre serà quan més brillant serà, ja que el 8 de novembre arribarà al seu periheli. Tot i això, els millors dies per veure’l serà a mitjan octubre, pel fet que si està massa a prop del sol costarà d’observar amb telescopi.
A més, segons el director de l’Observatori, és un cometa que pot ser intuït des del telescopi d’un aficionat a causa de la seva brillantor. Per aquest motiu, amb un telescopi com del que disposen a Pujalt han pogut extreure una imatge ben nítida.
L’Observatori col·labora amb el grup de recerca del Dr. Josep Maria Trigo
L’observació del cometa ha estat feta en col·laboració amb el Dr. Josep Maria Trigo, especialista en esteroides i cometes, i anàlisi de meteorits. Llenas ha explicat que la col·laboració, dins del marc de l’IEC -Institut d’Estudis Catalans-, fa uns tres o quatre anys que la duen a terme. Des de l’Observatori de Pujalt extreuen informació i li envien al Dr. Trigo, qui analitza la composició del cometa.