S’obren les inscripcions als cursos de català

Les inscripcions als cursos generals del Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) seran els dies 25, 26 i 27 de març, segons el torn. Els interessats es podran inscriure en línia a través de la plataforma d’inscripció i també presencialment al Servei Local de Català d’Igualada, al Centre Cívic Nord, c. Sant Martí de Tous, 6, 2n. L’horari d’atenció els dies de la inscripció serà de 9 a 14 h i de 16 a 19 h. Més informació: 93 804 88 99 /634 757 345.

El CPNL ofereix cursos per aprendre o perfeccionar el català, des de l’inicial fins al suficiència, en modalitat presencial o en línia. L’oferta detallada sobre el curs, la modalitat, el municipi i l’horari (matí, tarda o vespre) en què s’imparteixen els cursos es pot consultar al cercador web.

Hi ha dos períodes per poder-se inscriure: el torn preferent i el torn general. El preferent, el 25 de març, és per a alumnes que han fet un curs al CPNL en els últims dotze mesos, sempre que no l’hagin abandonat. Durant els dies 26 i 27 de març, s’hi podrà inscriure qui vulgui fer cursos del nivell A1 al C1.

Per poder-se inscriure abans cal determinar el nivell de català com s’explica al web cpnl.cat/inscripcions. Les persones que no hagin fet un curs al CPNL hauran d’aportar un certificat homologat de coneixements de català o, si no el tenen, demanar una prova de nivell.