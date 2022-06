“Oberts per vacances”, àmplia oferta d’activitats per a l’estiu

Sota el nom d “Oberts per vacances” s’han presentat les activitats d’estiu organitzades pels diferents departaments de l’Ajuntament d’Igualada. La regidora d’Ensenyament, Patrícia Illa, la regidora de Joventut, Carlota Carner i el regidor d’Entorn Comunitari, Fermí Capdevila, han estat els encarregats de desgranar les principals activitats estivals de la ciutat que tenen en l’obertura del Centre Cívic Nord durant el mes d’agost una de les principals novetats.

El Casal d’estiu Estiuet es farà del 27 de juny al 29 de juliol de forma conjunta a l’Institut Badia i Margarit i a l’Escola Dolors Martí amb una programació d’activitats habituals de joc, dansa, manualitats, sortides i tallers.

Del 22 d’agost al 2 de setembre l’activitat de l’Estiuet es farà a l’Escorxador abans que s’iniciï el curs lectiu.

L’esportiueig també es repetirà aquest any a Les Comes, les incripcions ja estan obertes i encara queden places per a alguns grups.

Per aquells infants i joves que vulguin poteniciar el seu vessant i més creatiu es repetiran les dues setmanes de l’EstiuART a la Gaspar i l’Escola de Teatre amb la Tarima.

Des del departament d’Educació també es repeteixen les activitats de reforç per alumnes d’ESO amb un doble objectiu, la regidora d’Ensenyament, Patrícia Illa ha recordat que no es tracta d’una activitat per “únicament reforçar els coneixements del curs sinó que també pretén ser un espai per poder empoderar-se i per què tots els participants puguin coneixer els seus talents”.

Els centres cívics municipals també s’omplen d’activitat

Fermí Capdevila, regidor d’Entorn Comunitari, ha presentat l’agenda amb les activitats dels centres municipals per aquest estiu. Capdevila ha remarcat que aquesta és la primera revista que recull conjuntament la programació d’activitats i tallers dels tres centres cívics municipals en la què ja s’hi afegeixen les del Centre Cívic Nord. Les inscripcions per als diferents tallers i cursos es podran fer a partir del dia 8 de juny de forma telefònica, presencial i també per Internet.

Capdevila ha destacat l’àmplia oferta d’activitats àmplies que ofereixen tallers de manualitats, activitat física, cuina, idiomes, sortides per omplir l’estiu. El Centre Cívic Nord també acollirà diversos espectacles de teatre i musicals que es faran aquest estiu. El dia 2 de juliol, el barri de Fàtima tornarà a celebrar el tradicional Fàtima té Salsa.

Una de les novetats en la programació d’aquest any és l’obertura del Centre Cívic Nord durant tot el mes d’agots. El regidor d’Entorn Comunitari, Fermí Capdevila, ha destacat aquest fet que “permetrà als igualadins i igualadines disposar d’un espai de trobada, lectura i reunió alhora que disposaran d’un espai climatitzat on refugiar-se de la calor”.

Activitats per a joves durant l’estiu

La regidora de Joventut, Carlota Carner ha explicat les activitats organitzades des del Departament de Joventut de l’Ajuntament d’Igualada que inclouen un ventall divers i ampli d’activitats amb cursos de formació, casals tecnològics, curs d’autodefensa, cursos artístics de teatre, música o art urbà .

També s’han organitzat diverses activitats de lleure com són el Bubble Football, el Laser Tag o el certàmen de grups de música jove.

Carner ha volgut destacar diverses activitats que s’han organitzat amb el suport i de forma conjunta amb entitats juvenils de la ciutat com són l’ Elektra Festival, una proposta d’art urbà en caixes d’electricitat; els cursos de formació en el lleure d’ATLAS per pre-monitors i monitors. En clau d’estiu, un casal amb tallers de música, dansa, teatre i cultura popular organitzades per la JOSA amb la col·laboració d’entitats culturals i socials de la ciutat i el Festival Encambra’t, enacrat a tots els estudiants de grau professional i superior de música que vulguin treballar amb els seus grups de cambra amb el Quartet Altimira. Es faran totes les classes a l’edifici de Cal Badia i els concerts es duran a terme a diferents llocs d’Igualada per descobrir nous espais de la ciutat.