Obertes les inscripcions per portar la Flama del Canigó a Òdena

Un dels rituals més distintius de la nit de Sant Joan és la Flama del Canigó, un foc sorgit al cim d’aquest massís i que en una sola nit s’estén per tots els territoris de parla catalana per encendre-hi fogueres. Com cada any, Òdena la rebrà el pròxim 23 de juny al vespre, a Igualada i, seguidament, es portarà al municipi corrent i en relleus fins al Parc de la Font.

Per tal de fer-ho possible, el Departament de Cultura de l’Ajuntament d’Òdena fa una crida a la població per tal de trobar voluntaris i voluntàries que vulguin recollir la Flama i portar-la a Òdena.

Tothom qui vulgui participar de manera voluntària i portar la flama, pot posar-se en contacte amb l’Ajuntament, via telèfon 938017434 o 670440886, o via correu electrònic a gonzalezni@odena.cat.