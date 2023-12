Oberta una licitació per a millorar la façana del nucli del Pla d’Òdena

Publicitat

L’Ajuntament d’Òdena ha obert un període de licitació per a millorar la façana del nucli del Pla d’Òdena, entre el carrer Comerç i la rotonda d’Òdena; les propostes es poden rebre fins el 16 de desembre de 2023.

Amb l’objectiu de dignificar espai, i millorar l’entrada del nucli del Pla d’Òdena, fent-la més segura, sostenible i agradable, a la plataforma de serveis de contractació pública es pot conèixer tot el detall del contracte d’obres, que compta amb un pressupost de 279.842,58 €, així com les condicions de les empreses sol·licitants i la informació requerida.

La proposta global per a transformar el carrer Lleida, es contempla des del carrer de Cal Riba fins al carrer Lleida, on acaba el polígon industrial. Des de l’Ajuntament es pretén millorar els recorreguts per a vianants i bicicletes, i alhora mantenir i potenciar elements com el mercat.

En una primera fase, es vol aprofitar per tornar a urbanitzar el tram entre el carrer de Cal Riba i el carrer del Comerç i transformar l’espai en un carrer urbà, amb recorreguts útils pel veïnat, segurs i còmodes, amb arbrat i zones d’estada, i un carril bici que enllaci l’existent, que connecta amb el nucli d’Igualada. També es pretén oferir la possibilitat de traslladar el mercat en un lloc més visible, i d’accés més fàcil, amb elements urbans que el facin més atractiu i còmode.

La proposta incorpora verd tant en forma de parterre com amb arbrat a les voreres, i s’ha projectat una reordenació dels passos de vianants a l’entorn de la benzinera, fent-los accessibles. També es proposa una illeta a l’Antiga Nacional per tal d’allotjar la marquesina de l’autobús interurbà en sentit A2.

