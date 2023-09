Oberta la sol·licitud d’ajuts pel menjador escolar

El Departament d’Ensenyament de l’Ajuntament d’Igualada ha obert fins el 15 de setembre el termini per a sol·licitar els ajuts per a les famílies usuàries del servei de menjador de les escoles d’educació infantil i primària per al curs escolar 2023-2024. Aquest tràmit és competència del Departament d’Ensenyament de l’Ajuntament.

Aquest ajut destinat al menjador tindrà un import de 3,27 euros per àpat realitzat a l’escola i l’Ajuntament l’abonarà directament al centre o al gestor del menjador per tal que aquest descompti l’import en el rebut corresponent.

Els ajuts per al servei de menjador escolar el podran sol·licitar totes aquelles famílies empadronades a Igualada, que el seu fill o filla estigui matriculat en una escola del municipi d’Igualada, que sigui usuari habitual d’aquest servei, que no percebin cap altre ajut per aquest concepte i que compleixin els llindars de renda corresponents. En el cas que les sol·licituds rebudes siguin superiors a les que es puguin atendre pel pressupost disponible, es prioritzarà per a l’atorgament, les sol·licituds que provinguin de les famílies amb les rendes més baixes calculades per càpita.

L’Ajuntament ha habilitat un e-tràmit per fer la sol·licitud de forma telemàtica, tot i que també es podrà demanar cita prèvia a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà trucant al 93 803 19 50 o bé escrivint un correu a: educacio@aj-igualada.net per tal de facilitar la tramitació. Aquest tràmit és gratuït i podeu trobar les bases de la convocatòria i tota la informació necessària a: https://tramits.igualada.cat/Ciutadania/index.aspx