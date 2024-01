Oberta la convocatòria per participar a l’onzè concurs de cartells del 8M

Publicitat

Cada any la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena (MICOD) edita l’agenda d’actes i activitats en el marc del 8 de març, Dia Internacional de les Dones. És una data que posa de manifest la lluita de moltes dones al llarg de la història per la igualtat de drets, i als set municipis de la Conca d’Òdena es fan nombrosos actes commemoratius.

El cartell per difondre conjuntament totes aquestes activitats s’escull, des de fa deu anys, en un concurs obert a totes les persones empadronades a la comarca de l’Anoia. Per a poder-hi participar cal haver nascut abans del 2008 i no dedicar-se professionalment al món del disseny gràfic. Les bases del premi es poden consultar al web micod.cat.

Les obres, que han d’incloure una referència explícita al 8 de març i poden estar fetes en qualsevol tècnica, s’han de presentar abans del dia 19 de gener de 2024 a l’oficina d’atenció ciutadana dels ajuntaments d’Igualada, Vilanova del Camí, La Pobla de Claramunt, Santa Margarida de Montbui, Òdena, Jorba o Castellolí. La persona guanyadora s’endurà un premi de 500€,dos-cents més que en les anteriors edicions.

El jurat estarà format per un persona de l’àrea d’igualtat de la MICOD, professionals representants d’institucions vinculades amb l’art i el disseny i representants d’associacions de dones de l’àmbit de la MICOD. Aquest jurat valorarà la qualitat tècnica de l’obra, la qualitat artística, l’impacte visual, l’originalitat, la creativitat i l’adequació de la imatge amb la temàtica de transmissió de valors igualitaris i la defensa dels drets de les dones. El veredicte del jurat es farà públic a inicis del mes de febrer.

El guanyador de la passada edició va ser el jove pierenc Arxel Lumbreras. En anteriors edicions l’han guanyat Júlia Guarro, Marta Pérez, Olga Solà, Carla Alba, Laura Juan, Adrià Haro, Mariona Casares, Guillem Elvira i Xavier Mula.

