Oberta la convocatòria del Programa d’Ajuts Esportius BUFF

Després de l’èxit de les tres primeres convocatòries, les quals acumulen més de 8.000 esportistes beneficiats, la marca d’accessoris per a cap i coll BUFF® anuncia el llançament del Programa d’Ajuts Esportius BUFF® 22/23 per a entitats sense ànim de lucre que desenvolupen projectes esportius a la Conca d’Òdena.

L’objectiu principal del programa és promoure la pràctica esportiva i els valors educatius associats a l’esport a través de clubs o associacions esportives que vetllen pel foment d’un estil de vida actiu. Una filosofia inherent a la marca que reforça així el seu compromís amb la societat i l’entorn, evidenciat en el seu programa de sostenibilitat DO MORE NOW.

En aquesta convocatòria, el nombre d’esportistes federats en edats compreses entre 6 i 12 anys, així com el número d’esportistes federades majors de 12 anys seguiran sent un dels criteris claus que es prioritzaran, amb la voluntat d’impulsar l’esport base i l’esport femení.

L’import total destinat serà de 25.000€ i es repartirà en funció del nombre de sol·licituds presentades i la puntuació que cadascuna de les entitats aprovades obtingui segons els criteris establerts a les bases.

Seguint amb la novetat de l’edició anterior, totes les entitats que compleixin els requisits rebran un import base mínim només pel fet de formar part del programa. El repartiment dels ajuts es farà proporcionalment segons la puntuació amb la quantitat que resti d’aquesta primera assignació. El que busca BUFF® amb aquesta modificació és poder donar ales també als projectes més petits o que competeixen en esports minoritaris perquè puguin percebre una quantitat que els ajudi a seguir endavant amb el seu projecte.

Almudena Cara, People & Social Manager de BUFF®, conclou que “la nostra voluntat és donar suport a les entitats esportives, tan grans com petites, perquè puguin seguir endavant amb la tasca social que porten a terme, transmetent la pràctica esportiva sigui quina sigui la disciplina. Esperem que aquesta nova convocatòria sigui un èxit com les anteriors per tal de poder arribar el major nombre d’esportistes possible”.

Totes les entitats interessades a participar en aquest programa poden consultar les bases del programa en el següent enllaç https://www.buff.com/ca_es/ajuts-i-convocatories i enviar la seva sol·licitud a través del correu ajutsesportius@buff.com en cas de complir amb els diferents requisits, fins el dia 30 de juny.