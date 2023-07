Oberta la convocatòria d’ajuts per a empreses a Igualada

Fins al 15 de setembre es poden presentar les sol·licituds per demanar les subvencions per a empreses que atorga l’ajuntament d’Igualada. El tràmit pot fer-se en línia a través del portal de tràmits de l’Ajuntament d’Igualada: https://tramits.igualada.cat/Ciutadania/DetallTramit.aspx?Cercador=True&IdTramit=244

Tres línies de subvencions

Com en els anys anteriors, les subvencions d’aquest 2023 també s’han dividit en tres línies, amb importants canvis en la tercera categoria que aposta per una renovació d’establiments i millora en l’eficiència energètica i la il·luminació. Així, la Línia C incorpora dos objectius específics subvencionables : d’una banda, la renovació exterior dels establiments comercials i de serveis que incloguin projecte d’il·luminació, i d’altra banda, la renovació global de l’establiment comercial o de serveis.

Les altres dues línies segueixen la filosofia de convocatòries anteriors, d’ajudar a la creació de noves empreses i promoure la realització de plans estratègics en la seva reorientació de l’activitat empresarial. L’import total destinat a les subvencions per aquest any és de 110.000€, distribuïts de la manera següent:

– Línia A: subvencions per a empreses de creació recent, un pressupost de 30.000€-

– Línia B: subvencions per ajudar les empreses a la realització de plans estratègics en el seu procés de reorientació de l’activitat empresarial, que compta amb un pressupost de 40.000€.

– Línia C: subvencions per ajudar als establiments comercials i de serveis a la millora dels seus establiments amb un pressupost total de 40.000€.

Per presentar-se a la línia de creació d’empreses (línia A), caldrà que l’empresa s’hagi creat durant el 2022 i es podrà obtenir un mínim de 500€ i si, a més s’ha creat l’empresa en la forma jurídica de societat cooperativa, s’han fet inversions en immobilitzat material, s’han fet contractacions laborals indefinides, es disposa d’un Pla d’Igualtat d’Oportunitats o es compta amb una certificació en el marc de les RSC o ODS, la subvenció podrà arribar fins al màxim de 4.000€, segons sigui la puntuació que obtingueu.

Si la subvenció és per aconseguir un ajut per a la reorientació de l’activitat empresarial a través de la realització de plans estratègics (línia B), caldrà disposar del pla estratègic que expliqui, sobretot, el diagnòstic, els objectius, l’impacte i la innovació respecte d’aquesta reorientació. Es valoraran diferents aspectes continguts en aquest document, així com la seva coherència amb la documentació presentada i per a la es pot obtenir entre 1.000€ i 5.000€ de subvenció, segons sigui la puntuació obtinguda i el pressupost d’adaptació de l’empresa al mercat.

L’última de les línies, pensada per als establiments comercials i de serveis té per objectiu la millora de l’establiment. Es distingeixen dos objectius específics subvencionables en aquesta línia:

– Objectiu específic 1: Per a la renovació exterior dels establiments comercials i de serveis que incloguin projecte d’il·luminació.

– Objectiu específic 2: Per a la renovació global de l’establiment comercial o de serveis.

S’entén aquesta millora global en el marc de les categories d’accessibilitat, renovació de mobiliari, aparadors i retolació, digitalització que aporti innovació en la millora de l’establiment, redistribució del local, climatització, instal·lació elèctrica, millores en l’enllumenat i, paviments i revestiments.

La subvenció serà del 50% de la despesa aprovada, entre 400€ i 1.500€ per a l’objectiu específic 1, i per a l’objectiu específic 2, entre 400€ i 5.000€.

El regidor de Dinamització Econòmica, Jordi Marcè, ha explicat que aquest any des de l’Ajuntament s’ha apostat per aprovar les bases a finals del any 2022 amb la voluntat “d’augmentar les oportunitats de les empreses d’accedir-hi; amb aquesta antelació les empreses tenen més temps per poder desenvolupar les accions subvencionables i aprofitar aquestes”. Marcè ha remarcat que des de l’Ajuntament d’Igualada “seguirem donant suport a la petita i mitjana empresa i també als emprenedors, no nomes amb aquests ajuts, si no també amb projectes d’acompanyament, visitem empreses i comerços, els escoltem i desenvolupem projectes que els acompanyen i ajuden”.

Els resultats de l’edició del 2022, van atorgar 47 subvencions

L’any passat es van atorgar un total de 47 subvencions, pel que fa a la Línia A, hi va haver 21 beneficiaris, amb un atorgament total de 24.118,23€. Pel que fa a la Línia B, hi va haver 16 beneficiaris, amb un atorgament total de 54.747,85€. D’aquestes empreses beneficiades, n’hi va haver 6 que es van acollir a un Pla de Millora de negoci, 2 que es van acollir a un Pla de Millora de màrqueting, 5 que es van acollir a una Pla de Millora operatiu, 1 que es va acollir a un Pla de Millora logístic i 2 que es van acollir a un Pla de Millora d’Equip Humà.

Respecte a la Línia C, van haver-hi 10 beneficiaris, amb un atorgament total de 11.086,69€.