NOVETAT DETOX BODYLIPO-Làser, l’alternativa a la cirurgia quirúrgica

Descobreix de mans de Sílvia Giralt el tractament Detox Body, l’aliat perfecte prevacances per perdre pes i eliminar el greix rebel de forma natural. Únic a la comarca, amb aquest mètode pots perdre una talla en un mes.
Amb el bon temps, els dies llargs i el canvi de ritme que aporta l’estiu, moltes persones senten una motivació renovada per cuidar-se. No es tracta només d’una qüestió estètica, és una oportunitat per reconnectar amb el cos, guanyar benestar i sentir-nos més còmodes amb nosaltres mateixos. En aquest context, algunes persones busquen petites ajudes que complementin la seva alimentació i activitat física, especialment quan hi ha zones del cos on costa més veure resultats.
Per això, seguint la filosofia de la bellesa integrativa que la caracteritza, el Centre d’Estètica Sílvia Giralt ha incorporat el novedós tractament Detoxbody, una tècnica no invasiva i indolora que recolza els processos de pèrdua de volum i reducció de greix localitzat. La seva fundadora explica en què consisteix.
Com funciona Detox Body?
Tal com detalla l’esteticista, “el tractament es basa en dos pilars principals: un làser de baixa intensitat i l’andulació. D’una banda, la tecnologia làser actua sobre les cèl·lules grasses, també anomenades adipòcits, descomponent-les en aigua i lípids, permetent així la seva posterior eliminació a través del sistema limfàtic de forma natural. D’altra banda, l’andulació, que és una tècnica de vibració controlada, en combinació amb el làser ajuda a activar la circulació sanguínia i limfàtica, afavorint l’eliminació de líquids i substàncies alliberades durant la sessió”.
Un dels punts fonamentals pel qual és tan eficaç radica en el fet que es fa una anàlisi corporal prèvia. “En ella es mesura la composició del cos, la massa grassa i magra, el contingut d’aigua, etc. En funció de la mesura i el pes s’escollirà un programa adaptat a cada persona, i es desarà el resultat per comparar en les següents sessions del tractament”, afirma Giralt.
Així funciona cada programa
No tothom busca el mateix, algunes persones volen tractar una zona específica que es resisteix, mentre que altres busquen un canvi més global. Per això, el programa s’organitza en quatre nivells, segons la quantitat de sessions i l’abast dels resultats esperats. “Primer es troba el Programa S destinat a dones amb un pes entre 55 i 65 quilos i homes entre 65 i 75. A través d’ell es perden entre 2 i 5 quilos i de 15 a 25 centímetres. El següent nivell és el Programa M, on es perden de 4 a 7 quilos i de 23 a 35 centímetres, i està pensat per a dones entre 65 i 80 quilos, i homes de 75 a 90 quilos. Per la seva banda, el Programa L aconsegueix reduir fins a 15 quilos i 55 centímetres de volum, dirigint-se a dones entre 75 i 90 quilos, i homes de 85 a 95 quilos. Per últim, el Programa XL aconsegueix perdre fins a 20 quilos i 75 centímetres de volum, enfocant-se en dones d’entre 90 i 120 quilos, i homes de 95 a 130 quilos”, explica la Sílvia. “La diferència entre cada programa rau en el nombre de sessions i mesures, podent-se realitzar fins a dues sessions per setmana“, afegeix.
D’aquesta manera, tal com destaca l’esteticista, “el pes es redueix d’una manera natural, sense notar canvis bruscos que puguin afectar la nostra salut i sense provocar un efecte rebot. Al mateix temps, es manté la fermesa de la pell, evitant la flacciditat cutània que pot originar-se al perdre pes molt ràpidament“.