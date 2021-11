Nova zona d’aparcament gratuït, al carrer Sant Martí de Tous

La setmana vinent s’obrirà una nova zona blanca d’aparcament gratuït a Igualada de 53 places al carrer de Sant Martí de Tous que donarà servei als comerços de l’entorn i també al futur Centre Cívic Nord que es posarà en funcionament l’any vinent.

El projecte del govern de Junts per Igualada és que tota la ciutat sigui “un gran centre comercial a cel obert”. I segons expliquen, una de les demandes per part de comerciants i sobretot dels visitants de la comarca i de fora de la comarca és la facilitat de poder accedir amb rapidesa a les zones comercials de la ciutat.

La regidora de Junts per Igualada Carlota Carner destaca que “la voluntat de la nostra formació política és continuar-ho afavorint a través de les zones blanques l’activitat comercial” i per altra banda “posar en valor la gran tasca que s’està fent entre el govern de la ciutat i les entitats comercials per dotar els darrers anys de zones d’aparcament gratuït a la ciutat”.

“El projecte de Junts per Igualada consisteix en escoltar els nostres comerciants, posar-nos al seu costat i fer possible les seves demandes que conflueixen en la voluntat de fer una Igualada pròspera, dinàmica, atractiva i amable pels igualadins i per tots els visitants”, comenta Carner.