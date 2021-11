Nova victòria de l’Igualada Femení HCP amb protagonisme de les joves

L’Igualada Femení Hoquei Club Patins va assolir a Girona la tercera victòria consecutiva en un inici d’OK Liga impecable. Les igualadines van fer un partit molt complet, refermant la solidesa en totes les línies que han mostrat fins al moment i aprofitant el talent de les jugadores ofensives per desequilibrar el resultat final. Dos dels tres gols van ser aconseguits per jugadores juvenils, integrants del FEM17 de l’entitat, que van tenir més protagonisme que mai.

Les noies que entrena Carles Marín afrontaven aquest matx amb dues baixes molt sensibles, les de Carolina Herrera i Helena de Sivatte, peces bàsiques a l’equip igualadí. Aquest fet va comportar que fins a quatre juvenils entressin a la convocatòria: Laura Crespo, Gina Balcells, Abril Marimon i, per primer cop, Arian Martín.

El matx va començar amb domini altern, amb un Girona amb nervis i urgències classificatòries i amb un Igualada Femení HCP on Gina Balcells estrenava titularitat. El joc va estar anivellat, però les visitants van tenir en tot moment el control de la situació, amb una defensa molt intensa i una Cristina Riba que va fer un recital en aquelles situacions de major complicació a la porteria visitant. Després d’uns minuts sense clares ocasions, al minut 20 del primer temps la juvenil igualadina Gina Balcells obriria el camí del triomf amb una brillant acció individual culminada amb un llançament sec que no va poder aturar la portera local Èlia Bladé. És el primer gol de Balcells amb l’equip d’OK Liga en la seva tercera aparició. El primer temps finalitzaria amb una falta directa ben resolta per Cristina Riba davant l’acció d’atac de Marina Monge, la millor jugadora de l’equip entrenat per l’exigualadí Albert Bou.

A la represa, amb un Igualada Femení HCP carregat de faltes, les visitants van controlar bé el joc, però el segon gol no arribava. Carles Marín va oxigenar l’equip, amb rotacions que pretenien mantenir un nivell màxim de tensió defensiva a pista, i així va ser en tot moment, tot i les escomeses de les gironines.

A sis minuts de la conclusió, coincidint amb la desena falta de les igualadines, Marina Monge va tornar a posar a prova els reflexos de Cristina Riba, providencial novament. I en una acció de talent ofensiu de la capitana i màxima golejadora igualadina Pati Miret arribaria la sentència, un 0-2 que permetia encarar amb tranquil·litat els darrers compassos de matx, on debutaria amb l’equip igualadí Arian Martín, cronològicament, la quarta component del FEM17 de l’entitat que enguany s’ha estrenat a la OK Liga.

El tècnic gironí Albert Bou demanaria temps mort i arriscaria molt fins al final, i fruit d’aquesta pressió i domini la davantera madrilenya de les gironines Marina Monge faria l’1-2 a 18 segons del final. L’Igualada Femení HCP no va tenir temps per patir, ja que a la següent acció Pati Miret enviaria la bola cap a la jove Arian Martín, qui es desfaria de dues defenses i superaria la porteria local amb picardia, fent el definitiu 1-3 i certificant amb gol el seu debut a la millor lliga del món.

Manlleu, Vila-sana i Igualada Femení, els únics que ho han guanyat tot

El conjunt igualadí ha guanyat els primers tres partits de l’OK Liga, mostrant una gran solidesa a tots els nivells, i mostrant una gran confiança en les jugadores del planter. L’Igualada Femení HCP té una de les plantilles amb més projecció de la categoria, i a Girona el paper de totes les jugadores, joves i no tant joves, va ser fonamental. Val a dir que amb les jugadores alineades aquesta jornada, l’Igualada Femení, el Girona CH i el CH Mataró tenen els equips més joves de l’OK Liga.

Després de la tercera jornada de lliga l’Igualada Femení Hoquei Club Patins és tercer a la classificació, empatat a nou punts amb el CP Manlleu de la igualadina Maria Díez (líder) i amb el Club Patí Vila-sana.

El CH Mataró, proper rival a Les Comes

Les igualadines afrontaran el proper dissabte el quart partit de lliga, rebent a Les Comes (18.00 hores) la visita del Club Hoquei Mataró. Les mataronines, equip nouvingut a OK Liga, té un equip molt jove i amb talent, han sumat tres punts fins el moment a la competició, i, de ben segur, serà un rival que oposarà resistència a les igualadines. Hi sobresurten joves talents com Aina Lleonart, Gal·la Solé i Olga Juanola, entre d’altres.