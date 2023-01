Nova temporada del Teatre Municipal de l’Ateneu amb 15 espectacles

El proper 22 de gener, el Teatre Municipal ’Ateneu inicia la nova temporada d’hivern i primavera. El programa inclou 15 espectacles dins la programació estable de teatre, música i dansa i el grup La Xarxa d’Igualada. Unes propostes que venen avalades per l’èxit de crítica i de públic.

Els nous abonaments es podran adquirir de manera presencial a la taquilla del teatre i a la Sala Municipal en els seus horaris habituals o per internet a www.teatremunicipalateneu.cat.

Es podrà escollir entre tres tipus d’abonaments. Un de 5, 6 o 7 espectacles més un de regal. Amb un preu de 60, 72 i 84€ respectivament. Aquesta vegada l’espectacle regal serà “Ànimes del Pirineu”, el 19 de març. Un espectacle concert entre la cobla dels Lluïsos i la interpretació de la Montserrat Pelfort Valentí, amb els textos de l’Anna Marsal i dirigit pel Pep Farrés.

EL 22 de gener s’inicia la nova temporada amb “Tocar Mare” un text de Marta Barceló i dirigit per Jordi Casanovas que ens presenten una comèdia dramàtica que explica la història de dues dones que, de manera insòlita, es converteixen en mare i filla. Interpretat per les actrius Lluïsa Castells i Georgina Latre ens explicarant una història de pactes per escrit, de canelons de peix, de bicicletes infantils amb manillars blaus, d’àlbums familiarts per omplir i d’abraçades pendents de fer.

Tot i no entrar dins l’abonament de la nova temporada el cap de setmana de l’11 i 12 de febrer es torna a representar “La corte del Faraón”. Una producció de l’Ateneu Igualadí que es va poder veure amb gran èxit durant l’última Festa Major d’Igualada. A la Corte del Faraón més de cent persones (actors, cantants, ballarins i músics) pugen a l’escenari del Teatre Municipal l’Ateneu Igualadí per celebrar la història de l’entitat i la ciutat. Serà una bona oportunitat de tornar a gaudir de l’adaptació de la coneguda sarsuela que l’Ateneu Igualadí va estrenar per celebrar la Capitalitat de la Cultura Catalana 2022.

El 19 de febrer puja a l’escenari del teatre municipal ateneu l’espectacle “Moriuvos”, una producció de Cultura i Conflicte i Teatre de l’Aurora d’Igualada amb Coproducció del TNC i el festival Temporada Alta. Un espectacle sobre la vellesa amb música, paraules, imatges i cossos en moviment. Un projecte sobre la rebel·lió contra l’edatisme amb la participació de l’actriu Imma Colomer i la direcció de Joan Arqué.

El 3 de març el públic entrarà dins l’escenari del teatre municipal Ateneu per escoltar un trio de corda interpretant l’única peça composada per Mozart amb aquesta formació. Gabriel Coll (Violí), Miquel Cordoba (Violí) i Oleguer Aymamí (Violoncel) ens oferiran “Divertimento en Mib k.563”. Una oportunitat única d’escoltar Mozart dins l’escenari del teatre municipal, amb els músics a tocar, i amb un aforament limitat.

El 5 de març després de 10 anys del seu últim espectacle, Xuriguera i Faixedas tornen a l’escenari per recuperar la seva essència, el seu clown, la seva peculiar manera de fer i de dir. Un espectacle carregat d’humor fi, d’un “tête-àtête” imparable, d’un joc espaterrant entre el cara blanca i l’august que, com tots els jocs entre aquesta parella tradicional de pista, sempre acaba poèticament i capgirant els papers.

El dia 19 de març l’espectacle “Ànimes del pirineu” combina un concert de cobla amb la narració de diferents llegendes del pirineu. Un espectacle amb una participació molt anoienca tant en els músics de la cobla com en la creació, interpretació i direcció de l’espectacle.

I el dia 16 d’abril el teatre Municipal tindrà la sort de veure l’últim espectacle de l’actor Josep Maria Pou que protagonitzarà l’adaptació teatral de l’espectacle “El Pare” de Florian Zeller. Una obra estremidora sobre una malaltia com és l’Alzehimer.

Pel que fa a la música clàssica una de les millors orquestres del país, l’Orquestra Simfònica del Vallès, ens interpretarà “Carmina Burana”. Aquesta vegada l’OSV s’envolta de diferents cors de Catalunya, entre els quals “La coral Mixta” i el “Cor d’homes” d’Igualada. L’obra de Carl Orff es podrà escoltar a l’escenari del Teatre Municipal el dia 21 d’abril. I per adherir-se al dia mundial de la dansa el teatre municipal ofereix dues propostes.

La 24a Mostra de Dansa Ciutat d’Igualada el dia 22 d’abril amb la participació d’acadèmies, agrupacion i escoles de dansa d’Igualada i l’espectacle de dansa Folklòrica “Fiblades” de la companyia “La Llançadora” el dia 7 de maig. Estrenat a l’última fira d’arrel tradicional de Manresa ens mostra el llegat de les colònies i el tèxtil tant representatiu del nostre país.

Amb “La Trena” de Laetitia Colombani un dels espectacles amb més èxit de la cartellera Barcelonina es finalitzarà la temporada teatre, música i dansa del teatre Municipal el diumenge 21 de maig. Clara Segura, Cristina Genebat, Marta Marco i Carlota Olcina interpreten la història de tres dones que, tot i haver nascut en continents molt dispars, comparteixen unes idees i sentiments que les uneixen en un poderós anhel de llibertat.

La programació de la Xarxa començarà el dia 29 de gener amb “El Joan Sense por i la casa encantada” (La roda), i contarà amb 4 espectacles més: el 12 de febrer amb “Galetes de formatge” (Txo titeres), el 26 de febrer amb “Bunji, la petita koala” (Festuc teatre), el 12 de març amb “L’odissea del riure perdut”(Teatre Mòbil), i finalitzarà el 26 de març amb l’espectacle de màgia “El circ dels impossibles” (Mag Stigman).