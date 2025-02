Així és la nova sala de comunicacions de la Policia Local d’Igualada que permet visualitzar totes les càmeres de la ciutat

La Policia Local d’Igualada ha inaugurat aquesta setmana la nova Sala de Comunicacions de l’edifici 092, un espai renovat, ampliat i modernitzat per garantir una resposta més ràpida i eficaç als incidents i emergències d’Igualada. L’acte ha comptat amb la presència de l’alcalde d’Igualada, Marc Castells, la regidora de Governació, Carlota Carner, el cap de la Policia Local, David Riba el sotscap Robert Martínez.

6 grans pantalles per seguir les càmeres de seguretat

La nova Sala de Comunicacions s’ha ampliat en 30 metres quadrats i disposa d’una distribució millorada amb una comunicació visual directa amb la sala d’emergències gràcies a una paret de vidre. La part principal de l’espai compta amb 6 grans pantalles per al seguiment de les càmeres de videovigilància de la ciutat.

La regidora de Governació, Carlota Carner, ha subratllat la importància d’aquesta modernització: “Amb aquesta renovació, no només optimitzem la capacitat de resposta de la Policia Local, sinó que també assegurem una millor i més eficaç gestió de la seguretat a la ciutat”. Carner ha destacat que la sala també “s’ha adaptat pel que fa a il·luminació, so i mobiliari per afavorir un ambient de treball agradable per als agents que hi han de passar moltes hores i en situació d’alerta”.

En la presentació, l’alcalde ha destacat que la seguretat és “un eix central del nostre model de ciutat, és qualitat de vida i un dret bàsic dels ciutadans. Volem continuar fent d’Igualada una ciutat segura i exemplar. En aquest sentit en una única direcció possible: l’excel·lència”. Castells, ha agraït la feina feta per part dels agents de la ciutat i ha recordat les diverses accions dutes a terme en els darrers anys per millorar la seguretat a la ciutat, com la incorporació de vuit nous vehicles i agents, quatre nous vehicles, el reforç del patrullatge de proximitat i col·laboració amb els Mossos d’Esquadra, així com la instal·lació d’un centenar de càmeres de videovigilància en espais públics i accessos a la ciutat.

El cap de la Policia Local d’Igualada, David Riba, aquesta sala “és un salt qualitatiu que permet controlar tota la ciutat des d’un únic punt, veient a temps real el què passa al carrer i permetent, d’aquesta manera, prendre decisions a l’instant”. L’espai, a més, està connectat amb la sala de crisis i per tant “la comunicació és constant i molt visual; en un cas de nevades, per exemple es pot fer seguiment immediat de les entrades de la ciutat i saber on cal actuar”.