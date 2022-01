Nova guia per millorar la qualitat assistencial a l’Atenció Primària

La farmacèutica Mar Casanovas de la Unitat de Farmàcia de l’Institut Català de la Salut a la Catalunya Central va participar, el passat 14 de desembre, en la presentació de la guia Salut participativa per a una atenció centrada en el valor i de la formació virtual basada en aquesta guia impulsada per l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS).

La guia ha estat elaborada gràcies a les aportacions d’un conjunt de professionals, com ara la Mar Casanovas o la tècnica de salut Maria Homs, entre d’altres, i consta de recomanacions i bones pràctiques per tal d’implementar projectes de decisions compartides, de participació en la millora de serveis i de desimplementació de pràctiques clíniques de poc valor.



Casanovas va ser l’encarregada de presentar la part de la guia que concreta com desimplementar pràctiques de poc valor pas a pas, exposant l’experiència viscuda a l’Anoia durant els anys 2017, 2018 i 2019. Es tractava d’un projecte multidisciplinari que va comportar que tots els equips d’atenció primària de l’Anoia de l’ICS implementessin les recomanacions de l’AQuAS per promoure la pràctica clínica de valor, segura i eficaç. Es van incloure propostes de millora per a tots els professionals sanitaris de l’Anoia i l’avaluació del projecte va ser molt satisfactòria. “L’èxit del projecte ens anima a seguir treballant i avançar en la millora del nostre servei al ciutadà i a la comunitat científica, per impulsar la recerca, la innovació i l’avaluació en salut a l’Anoia”, concreten Casanovas i Homs.

La guia de l’AQuAS s’adreça a professionals i consta d’un conjunt de recomanacions per a implementar projectes de salut participativa i promoure una conversa més equitativa entre professionals, pacients, i cuidadores i cuidadors. Durant la presentació de la guia també es van exposar treballs sobre la presa de decisions compartides i la millora dels serveis assistencials.