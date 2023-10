Nova edició del projecte de la UEA “Aula: Professions de futur”, per atraure el talent a l’Anoia

La Fundació de la Unió Empresarial de l’Anoia (Fundació UEA) va celebrar ahir dimarts 17 d’octubre al Centre Cívic Nord d’Igualada, la presentació d’una nova edició del projecte que desenvolupa: “Aula: Professions de Futur”. Amb aquest projecte, la Fundació UEA té l’objectiu principal d’acostar i apropar als joves el teixit empresarial i industrial del territori per tal que el coneguin, el valorin i puguin formar-se i treballar a les empreses existents: exposant, per una banda, els sectors que hi són presents, les possibilitats laborals que existeixen per tal de crear ocupació; retenir el talent; dignificar la imatge de la indústria, l’empresa i la formació professional; facilitar el relleu generacional; evitar que els oficis desapareguin; creuar oferta i demanda de feina i despertar vocacions industrials i empresarials entre els més joves.

En aquest sentit, el projecte es desenvolupa mitjançant visites a les empreses -ja sigui escollint el sector que més interessa per part del centre-, xerrades dels empresaris/es o representants de l’empresa al centre formatiu en qüestió; presentació dels sectors industrials de la comarca; orientació i mentoratge als joves i sessions informatives a les AFA’s.

La presentació va anar a càrrec del periodista igualadí Kilian Sebrià i va comptar amb l’assistència de més d’una cinquantena de persones, entre les quals, alcaldes i alcaldesses de la comarca; regidors i regidores; agents socioeconòmics; empreses i centres de formació del territori.

En el seu discurs, el president de la Unió Empresarial de l’Anoia i de la Fundació UEA, Joan Mateu, va posar èmfasi en la necessitat de remar junts, tant des de l’administració, agents socioeconòmics, empreses, famílies i centres formatius, per tal d’oferir un futur per als joves a la comarca, destacant que: “Hem de crear el talent que les empreses necessiten, el futur que els joves somien: en definitiva, hem de crear oportunitats”. En aquesta línia, el president, també afirmava que aquest projecte -Aula: Professions de Futur”- és un exemple més dels que treballarà la Fundació UEA: “Una entitat que treballarà de cara a la realitat social del territori, generant ocupació, però cobrint les necessitats de l’empresa, i així reduir l’atur; però, també, formar i oferir oportunitats a les persones. En especial, els nostres joves, que són el nostre futur”.

L’acte va finalitzar amb la posada en comú de docents i empreses que van detallar els beneficis i la seva valoració a l’hora d’haver participat en el projecte a través d’una taula rodona. En aquest cas, va comptar amb la participació de Rosa Maria Langa, professora de l’Institut Montbui i de Sílvia Escura, professora de l’Institut Molí de la Vila de Capellades; David Castel, CEO de Cartrobox; Blai Paco, CEO d’Intarex i Diego Navarro, coordinador del departament de Sostenibilitat i Qualitat de Curtidos Badia.

En aquesta taula rodona, els participants van plasmar la preocupació pel relleu generacional a les empreses, pels oficis que s’estan perdent o la poca visibilitat que té el sector industrial, i que en definitiva, projectes com “Aula: Professions de Futur”, fomenten el binomi escola-empresa, una relació que posa el focus en l’ocupabilitat, la retenció del talent i la generació d’igualtat d’oportunitats. Un camí que té un únic sentit: la cooperació i treball conjunt entre empreses, famílies, centres formatius i l’administració.

Èxit de la darrera edició

El projecte “Aula: Professions de Futur” s’ha anat desenvolupant en darreres edicions. La última, consistent en el curs acadèmic 2022-2023 va comptar amb la realització d’un total de 25 sessions informatives i amb la participació de 8 centres educatius de la comarca, 17 empreses i un total de 620 alumnes.

Si ets una empresa o centre formatiu interessat a formar part d’aquesta nova edició 2023-2024, pots escriure un correu electrònic a info@fundaciouea.cat