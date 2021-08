Nova campanya d’excavacions a l’Abric Romaní

Dimecres començava la 39ena campanya d’excavació a l’Abric Romaní de Capellades que durarà del 5 al 27 d’agost. Hi participen 20 arqueòlegs que treballaran el nivell R, més de 60.000 anys d’antiguitat. L’any passat ja es va començar a excavar el nivell amb l’aparició de nombroses restes destacades com són fogars, restes de fauna i eines lítiques. Aquesta campanya acabarà de posar al descobert tota aquesta intensa ocupació que permetrà conèixer com vivien els grups neandertal que varen establir-se a l’abric en aquestes cronologies tan antigues.

La campanya d’enguany està subvencionada per l’Ajuntament de Capellades i pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya dins el projecte Projecte d’investigació Abric Romaní-Cinglera del Capelló.

Es podrà visitar del 7 al 25 d’agost, en els següents horaris:

– Matins: visites guiades a 11h i a 12h (Entrada reduïda 3€/p)

– Tardes: visites lliures no guiades de 17h a 19h (Gratuït)

Cal destacar que el dia 16 d’agost a la tarda estarà tancat per fer el “Taller d’eines prehistòriques”. Per participar-hi cal fer reserva prèvia a www.entrapolis.com

Els dies 14 i 21 d’agost estarà tancat.